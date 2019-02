Phụ nữ thực tế là quyến rũ nhất: 5 lý do chị em nhất định phải có TIỀN trong tay, người khôn ngoan không bao giờ trở thành GÁNH NẶNG của chồng!

Đã là phụ nữ, nhất định phải sống thực tế, biết nhìn nhận giá trị của đồng tiền và độc lập hoàn toàn về tài chính. Chỉ có nắm tiền trong tay, phụ nữ mới có thể tự quyết định chất lượng cuộc sống cũng như tương lai của chính bản thân mình.



Có tiền, bạn sẽ tự tin hơn trước đàn ông

Độc lập về kinh tế mới có thể độc lập về tính cách. Khi những đồng tiền trong ví đều do chúng ta tự tay làm việc kiếm về, chúng ta có thể tự tin mua sắm những chiếc túi và quần áo mới mà không cần xin xỏ, làm nũng với bạn trai. Cho dù số tiền trong tay chưa chắc đã có thể mang lại mọi thứ mình mong muốn, nhưng ít nhất, chúng đem tới cảm giác an toàn. Sự an toàn đó mới là điều quan trọng hơn cả với một người phụ nữ.

Trong một lần phỏng vấn của nữ diễn viên Trung Quốc Dương Mịch, báo Venus đã hỏi cô: "Nếu chị muốn mua một căn nhà cho bố mẹ, chị có phải bàn bạc với chồng mình là Lưu Khải Uy không?"

Dương Mịch trả lời: "Không cần, vì tự tôi vẫn có thể mua được!"

Cô ấy có thể tự tin, có thể tự do quyết định như vậy là bởi vì cô ấy có tiền, và số tiền ấy do chính cô ấy làm ra. Chính vì vậy, Dương Mịch có thể sống rất tự do và độc lập.

Phụ nữ tự tin là người phụ nữ quyến rũ nhất.

Có tiền, bạn có thể tặng cho cha mẹ một cuộc sống tốt nhất

Một trong những lý do quan trọng nhất mà phụ nữ chúng ta phải luôn có tiền của mình là để đền đáp công ơn dưỡng dục, nuôi nấng của mẹ cha mà không cần phải xin phép hay năn nỉ ai cả. Bố mẹ chúng ta cũng có thể thoải mái đi mua sắm quần áo, đồ đạc mới, đi du lịch đó đây, hưởng phúc tuổi già mà không phải tính toán tằn tiện từng đồng lương hưu để lo cho cuộc sống. Đó cũng là cách chứng minh cho những người hàng xóm láng giềng xung quanh từng cười nhạo bố mẹ chỉ biết đẻ con gái rằng: Con gái cũng có thể giỏi giang lại hiếu thảo ra sao!

Có tiền, chúng ta mới có thể kết hôn với người mình yêu

Chúng ta làm việc chăm chỉ, cố gắng kiếm tiền không hẳn là vì yêu tiền mà đó còn là cách giành được tự do cho tình cảm của mình. Không cần vì tiền mà đến, cũng không cần vì tiền mà đi. Nếu có ai đó hỏi: "Giữa tình yêu và bánh mì, bạn sẽ chọn gì?" Chúng ta có thể tự tin nói cho họ biết: "Anh ấy cho tôi tình yêu là đủ rồi, bánh mì để tôi tự mua."

Có bao nhiêu cô gái ngoài kia phấn đấu cả đời để được gả cho những người đàn ông giàu có, sống một cuộc đời ngợp trong vàng son, nhưng đến khi ngồi lại một mình họ mới nhận ra bản thân không hề hạnh phúc? Nói một cách thẳng thắn, hôn nhân không có tình yêu thì sao có thể hạnh phúc lâu dài? Tuy nhiên, nếu kết hôn với một chàng trai bình thường, cho dù giữ được tình yêu, lấy đâu ra của cải vật chất để thỏa mãn thói hư vinh của bản thân?

Cách tốt nhất vẫn là tự bản thân chúng ta kiếm ra tiền. Có tiền trong tay, chúng ta thoải mái lựa chọn kết hôn với tình yêu mà không cần phải đắn đo, do dự.

Hãy dành nửa đời sau cho một chàng trai xứng đáng chứ không phải là tiền bạc.

Có tiền, chúng ta có thể xách vali lên và đi bất cứ lúc nào tùy thích

Khí chất của một người phụ nữ được hình thành từ tri thức cô ấy đã học và trải nghiệm mà cô ấy đã trải qua. Phụ nữ nhất định phải đi du lịch nhiều hơn, cho dù đi với bạn hoặc một mình, để có thể trải nghiệm vô vàn vẻ đẹp khác nhau trên đường đi. Muốn đến Thái Lan để ngắm biển rộng trời xanh, đi Nhật Bản xem hoa anh đào hay tới Maldives để lặn, tất cả đều cần có tiền trong tay.

Trải qua mỗi chuyến đi, suy nghĩ trong lòng và ánh mắt chúng ta nhìn ra thế giới có thể thay đổi rất nhiều. Đối với phụ nữ, tâm lý sống là thứ vô cùng quan trọng. Sống với một thái độ tốt sẽ giúp chúng ta luôn tràn đầy năng lượng tích cực mỗi ngày.

Có tiền, chúng ta có thể theo đuổi những điều tốt đẹp hơn

Phụ nữ sinh ra đã yêu cái đẹp và không bao giờ thỏa mãn trong hành trình theo đuổi cái đẹp. Không có tiền thì sao mua son, mua phấn, mua mascara, mua chì kẻ mày, mua eyeliner, mua bảng màu mắt? Không có tiền thì sao mua váy maxi, váy ngắn, váy quây, váy chữ A, váy ngang vai, váy bò? Không có tiền thì sao mua mặt nạ, nước hoa, sữa dưỡng thể, kem dưỡng mặt, dầu ủ tóc? Không mua những thứ đó, làm sao phụ nữ có thể theo đuổi cái đẹp của mình?

Cơ sở vật chất quyết định kiến ​​trúc thượng tầng, và số tiền cũng góp phần quyết định vẻ đẹp của người phụ nữ. Vì vậy, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ nghèo! Nếu được quan tâm và chăm sóc đầy đủ, cả về tâm lý lẫn cơ thể, phụ nữ sẽ tỏa sáng giống như viên ngọc trai lấp lánh, thu hút mọi ánh nhìn.

Là một người phụ nữ, đừng chỉ sống vì đàn ông, chúng ta phải sống vì chính mình đầu tiên, muốn làm được điều ấy, đừng quên nỗ lực phấn đấu cho sự độc lập về tài chính của bản thân.