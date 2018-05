Phương pháp giảm quầng thâm mắt chỉ sau 1 đêm mà bất cứ ai cũng nên biết ngay bây giờ

Thâm quầng mắt là điều mà hầu hết chúng ta phải đối mặt. Chúng được xem là một yếu tố do di truyền, và thường hay xuất hiện trong quá trình lão hóa. Nhưng không phải lúc nào quầng thâm cũng là những dấu hiệu của quá trình lão hóa. Nó cũng có thể xuất hiện do một số lý do khác như ô nhiễm môi trường, hút thuốc lá, thiếu ngủ, hay khi bạn có một chế độ ăn uống không hợp lý.

Tuy nhiên, với sự chăm sóc thích hợp, chúng ta có thể loại bỏ quầng thâm chỉ qua một đêm. Ngày nay, có rất nhiều sản phẩm được quảng cáo có thể loại bỏ quầng thâm trong một ngày nhưng chúng có thể gây một số tác dụng phụ nếu dùng trong thời gian dài. Do đó, tốt nhất là chúng ta nên sử dụng các biện pháp có nguồn ngốc tự nhiên để điều trị các vấn đề như vậy. Dưới đây là những cách để có thể loại bỏ quầng thâm một cách tự nhiên chỉ qua một đêm.

Dưa chuột

Dưa chuột có chứa các đặc tính làm se. Nó giúp chữa lành quầng thâm dưới mắt một cách dễ dàng và hiệu quả.

- Để sử dụng nó một cách thuận tiện, hãy làm lạnh lát dưa chuột trong khoảng 30 phút.

- Đặt các lát dưa chuột mát vào mắt và để yên trong khoảng 20 phút. Điều này không chỉ giúp loại bỏ quầng thâm, mà còn giúp giảm sưng mắt.

Nước hoa hồng

Chúng ta đều biết những lợi ích không ngờ từ nước hoa hồng. Sử dụng nước hoa hồng giúp trẻ hóa làn da và mang lại cảm giác dễ chịu.

- Lấy 2 thìa xúp đầy (thìa cà phê) nước hoa hồng và ngâm bông gòn trong vài phút.

- Nhắm mắt lại và đặt chúng lên mắt.

- Để yên trong 15 phút và sau đó rửa sạch bằng nước bình thường.

Sữa

Sữa giúp giữ ẩm da vì có chứa axit lactic. Do đó, nó giúp giảm các quầng thâm và bọng mắt một cách tự nhiên. Tất cả những gì bạn cần là sữa lạnh.

- Nhúng một miếng bông trong sữa lạnh và đắp nó dưới mắt và để yên trong 15 phút.

- Bạn có thể làm theo lời khuyên này hai lần hoặc ba lần trong một ngày để có kết quả nhanh hơn và tốt hơn.

- Bạn càng sử dụng càng nhiều thì biện pháp khắc phục này càng nhanh có hiệu quả.

Nước chanh

Nước cốt chanh giúp tẩy tế bào chết và làm sáng da.

- Thoa một ít nước chanh vào khu vực quầng mắt bạn bằng tăm bông.

- Để yên trong 10 phút và xả sạch với nước bình thường.

- Bạn có thể lặp lại điều này hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và ban đêm.

Gel Lô hội

Lô hội rất hiệu quả trong việc dưỡng ẩm và nuôi dưỡng da.

- Cắt lá lô hội tươi và vắt lấy gel ra khỏi đó.

- Bạn cũng có thể sử dụng gel lô hội làm sẵn.

- Bôi gel này vào khu vực quầng mắt của bạn và nhẹ nhàng massage nó, để nó trên mặt khoảng 10-15 phút.

5. Sau khoảng 10 phút, lau sạch bằng miếng bông.

Túi trà xanh

Túi trà xanh giúp giảm các quầng thâm dưới mắt bạn, vì nó chứa các đặc tính giúp mắt bạn luôn tươi mới và nhờ đó giúp giảm sự xuất hiện của các quầng thâm.

- Tất cả bạn cần là 2 túi trà xanh.

- Nhúng túi trà vào nước và để lạnh trong 30 phút.

- Tiếp theo, đặt các túi trà này lên quầng mắt và để yên trong 15 phút.

- Rửa mặt trong nước bình thường khi kết thúc. Bạn có thể sử dụng phương pháp này một lần trong một ngày.

Mật ong

Mật ong hoạt động tốt trong việc làm dịu và nuôi dưỡng làn da.

- Thoa một ít mật ong nguyên chất vào dưới mắt và để cho nó ở yên trong 20 phút.

- Rửa sạch với nước bình thường và lau khô.

- Bạn có thể sử dụng phương pháp này hai lần mỗi ngày để có kết quả nhanh hơn và tốt hơn.