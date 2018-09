Pinaco (PAC): Doanh thu 8 tháng tăng 15% nhờ tăng giá sản phẩm, Vinachem dự thoái vốn về mức 36% đến cuối năm 2018

Ghi nhận trong báo cáo của SSI Research, theo ban lãnh đạo Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco, PAC), doanh thu 8 tháng đầu năm tăng khoảng 15% so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng giá sản phẩm. Cụ thể, sau giá giữ ổn định trong một thời gian dài mặc dù chi phí đầu vào tăng, giá ắc quy trong nước đã tăng 5% vào tháng 10/2017 và 10% vào tháng 4/2018.



Giá bán tăng có thể đẩy biên phục hồi mạnh từ mức đáy 2017

Hơn nữa, SSI Research cho rằng tỷ suất lợi nhuận năm 2018 có thể phục hồi nhanh chóng từ mức thấp trong năm 2017 nhờ tăng giá đi cùng giá chì đầu vào điều chỉnh, giảm 25% từ mức đỉnh xấp xỉ 2.700 USD/tấn vào đầu tháng 2/2018 còn 2.000-2.100 USD/tấn. Có thể do sản lượng toàn cầu tăng cao và lo ngại về chiến tranh thương mại sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu kim loại trong tương lai, đơn vị chứng khoán này đặt vấn đề.

Do đó, giá chì trung bình ở mức 2.360 USD/ tấn (tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái) trong 8 tháng đầu năm 2018, thấp hơn mức trung bình là 2.400 USD/ tấn của PAC cho cả năm 2018 (tăng 6%). Ban lãnh đạo ước tính ​​lợi nhuận trước thuế năm 2018 vượt mức 160 tỷ đồng, tăng 7% so với kết quả năm 2017, nếu không bao gồm thu nhập bất thường từ việc di dời đất trong quý 2 năm 2017.

Sản lượng không tăng

Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ ắc quy trong 8 tháng 2018 không tăng trưởng so với năm ngoái, đạt khoảng 1,3 triệu kwh. Mức tăng sản lượng tiêu thụ năm 2018 giảm so với mức tăng trưởng trung bình 12% trong 2 năm qua, là do:

(1) Hoạt động sản xuất của PAC trong quý 1/2018 bị gián đoạn do di dời nhà máy;

(2) Xu hướng thị trường chuyển từ ắc quy ô tô MF (hiện là dòng sản phẩm lớn nhất chiếm 65% doanh thu ắc quy của PAC) sang dòng sản phẩm CMF hiện đại hơn. Nhà máy sản xuất CMF của PAC đã hoạt động hết công suất và do đó khó có thể tăng sản lượng tiêu thụ cho đến tháng 10/2018 sau khi Công ty hoàn thành lắp đặt máy móc mới để nâng công suất cho sản phẩm này lên hơn 30% đến 400.000 kwh/năm.

Hiện, tổng công suất hiện tại của PAC là 2,2 triệu kWh, với công suất hiện tại là 90% và dự kiến ​​sẽ tăng lên 2,4 triệu kWh vào năm 2019. Về kế hoạch mở rộng trong dài hạn, PAC sẽ mua một lô đất mới tại tỉnh Đồng Nai, với tổng giá trị là 180 tỷ đồng. Mục đích của việc mua đất là xây dựng một nhà máy mới, do nhà máy hiện tại ở Đồng Nai sẽ di dời vào năm 2022 theo chính sách của Chính quyền địa phương.

SSI Research ước tổng sản lượng tiêu thụ ắc quy tăng 4% vào năm 2018, nhờ vào khả năng tăng công suất sản phẩm CMF trong tháng 10. Nếu không bao gồm thu nhập bất thường trong năm 2017, lợi nhuận trước thuế năm 2018 có thể tăng 22% so với năm 2017. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động cốt lõi cải thiện từ 5,7% trong năm 2017 lên mức ước tính là 6,4% trong năm 2018 là do giá bán trung bình tăng 8% so với mức tăng 4% của chi phí nguyên vật liệu đầu vào.

Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến kế hoạch thoái vốn Nhà nước, Vinachem dự kiến ​​sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại PAC từ 51% xuống 36% trong quý cuối cùng của năm 2018. Hiện tại, Công ty đã hoàn thành quá trình định giá. Tuy nhiên, giá thoái vốn chi tiết vẫn chưa được quyết định. SSI Research tin rằng nhà đầu tư có tiềm năng tham gia nhiều nhất vào việc thoái vốn sẽ vẫn là từ Furukawa Battery, cổ đông lớn thứ hai của PAC, với mức cổ phần hiện tại là 10,5%.

Trên thị trường, cổ phiếu PAC của Công ty tăng tương đối vài tháng trở lại đây, kể từ sau đợt sụt giảm mạnh hồi tháng 6/2018. Hiện, cổ phiếu PAC đã hồi phục hơn 22% về mức 44.500 đồng/cp (chốt phiên 27/9).