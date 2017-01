PNJ điều chỉnh giá phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đợt tăng vốn điều lệ

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) vừa thông báo NQ của HĐQT về việc thay đổi giá phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đợt tăng vốn điều lệ đã thông báo trước đó.

Theo đó, trước khi thay đổi giá phát hành riêng lẻ, HĐQT công ty đã thông qua phương án phát hành riêng rẻ hơn 9,8 triệu cổ phiếu nhằm mục đích tăng vốn điều lệ. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/12/2016. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 20/12/2016 đến ngày 20/01/2017. Giá được phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tại thời điểm phát hành.

Tuy nhiên sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản từ các cổ đông, HĐQT đã thống nhất và quyết định phát hành giá cổ phiếu tối thiểu không thấp hơn 10% đến 15% giá đóng cửa tại ngày có công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phương án chào bán cổ phần theo hình thức riêng lẻ.

PNJ mới đây cho biết, kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2016 khả quan với doanh thu đạt 6.725 tỷ đồng, tăng 15% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu trang sức bán lẻ tăng 27% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 10 tháng đạt 510 tỷ đồng, tăng 33% so cùng kỳ và hoàn thành 110% kế hoạch năm.

Cơ cấu cổ đông ngoại của PNJ cũng có sự thay đổi trong thời gian gần đây, trong đó quỹ Vietnam Azalea Fund (VAF) được quản lý bởi MeKong Capital đã hoàn tất giao dịch bán toàn bộ hơn 3,4 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 3,52% vốn điều lệ. Song song với việc VAF thoái vốn là quỹ đầu tư Apollo Asia Fund đã mua thêm 1,9 triệu cổ phiếu PNJ, nâng sở hữu lên 3,9 triệu cổ phiếu, tương đương 3,97% vốn điều lệ PNJ.

Tiến Phương

Theo Trí thức trẻ