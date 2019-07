PV Power báo lãi 1.700 tỷ đồng nửa đầu năm, vượt 112% kế hoạch năm

Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power – mã chứng khoán POW) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 với doanh thu tăng 4,4% so với cùng kỳ, trong khi chi phí giá vốn chỉ tăng 2,1% nên riêng lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.365 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 13,8%. Doanh thu của công ty phần lớn tù bán điện.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 121 tỷ đồng, giảm 83 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó thu lãi tiền gửi đạt 82,2 tỷ đồng, giảm 13,7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính do cùng kỳ năm ngoái công ty ghi nhận lãi từ chuyển nhượng vốn và lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện. Trong khi đó lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện tăng so với cùng kỳ.

Trên BCTC thể hiện, đến hết quý 2 PV Power còn hưn 3.706 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng ở ngân hàng, tăng gần 700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Ngoài ra còn có 151 tỷ đồng tiền gửi dài hạn, giảm 25 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Chi phí tài chính, mà phần lớn là chi phí lãi vay hơn 392 tỷ đồng, giảm 31 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính, ngoài giảm được 36 tỷ đồng lãi tiền vay, còn do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá.

Trên BCTC công ty cũng thể hiện đến cuối quý 2 khoản vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm hơn 2.200 tỷ đồng so với đầu kỳ, còn gần 11.100 tỷ đồng, trong khi đó khoản vay nợ thuê tài chính ngắn hạn lại tăng 1.238 tỷ đồng, lên gần 7.800 tỷ đồng. Tổng vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn lên đến gần 18.900 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 83 tỷ đồng, còn gần 219 tỷ đồng chủ yếu do giảm chi phí nhân công, trích lập dự phòng và giảm các chi phí mua ngoài khác.

Kết quả, PV Power báo lãi trước thuế 864 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 785 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với quý 2 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 693 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu PV Power đạt 18.317 tỷ đồng, tăng 2,8% so với nửa đầu năm ngoái. Nhờ chi phí giá vốn và chi phí các loại giảm sút, nên lợi nhuận trước thuế đạt 1,871 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 28,4% so với nửa đầu năm ngoái, vượt 112% so với chỉ tiêu 800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 1.525 tỷ đồng.



Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 2 đạt 3.895 tỷ đồng, giảm 292 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do giảm giá trị tồn kho nguyên vật liệu. Công ty cũng còn khoản nợ xấu 302 tỷ đồng, tăng gần 5o tỷ đồng so với đầu năm.

Dòng tiền lưu chuyển thuần trong kinh doanh đạt 2.716 tỷ đồng.

Xem thêm BCTC quý 2/2019