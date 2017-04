PV Power rầm rộ tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, sẵn sàng IPO ngay trong năm 2017

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi hình thức sở hữu 100% vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sang hình thức có nhiều chủ sở hữu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã quyết định cổ phần hóa TCT Điện lực dầu khí Việt Nam – PV Power, đồng thời chỉ đạo PV Power tích cực triển khai hiện công tác cổ phần hóa.

Theo đó, PV Power đã ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp (GTDN) và xây dựng phương án cổ phần hóa, tổ chức bán cổ phần lần đầu, tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Trên cơ sở đề xuất của đơn vị tư vấn, PV Power đã trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Biên bản xác định GTDN. Kiểm toán Nhà nước đã phát hành báo cáo về việc kiểm toán kết quả tư vấn định giá, xử lý các vấn đề tài chính và Bộ Công thương đang xem xét phê duyệt.

PV Power sẽ trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét thông qua và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH ngay sau khi GTDN được phê duyệt.

Hiện tại, PV Power có Vốn điều lệ 21.774 tỷ đồng với 2.289 CBCNV. Trong năm 2016, PV Power đạt doanh thu 27.443 tỷ đồng – tăng 18%; Lợi nhuận trước thuế, trả lãi và khấu hao (EBITDA) đạt 7.814 tỷ đồng – tăng 3,3% so với năm trước đó.

KQKD PV Power trong những năm gần đây. Nguồn: PV Power

PV Power đang quản lý và vận hành 8 nhà máy điện gồm 4 Nhà máy điện khí, 3 Nhà máy Thủy điện và 1 Nhà máy nhiệt điện than với tổng công suất thiết kế là 4.208,2 MW. Tính đến nay, tổng sản lượng điện lũy kế phát lên lưới điện Quốc gia khoảng 135.072 tr.kWh. Các Nhà máy điện được vận hành an toàn, hiệu quả đã góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Theo kế hoạch, PV Power sẽ thoái vốn khỏi các doanh nghiệp thủy điện, chú trọng đầu tư vào các dự án khí và than.

Rầm rộ tìm kiếm đối tác chiến lược, sẵn sàng IPO trong năm 2017

Trong thời gian tới, PV Power sẽ chủ động chuẩn bị sẵn các nội dung, hồ sơ liên quan để công bố giá trị doanh nghiệp ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hoàn thiện phương án cổ phần hóa.

Bên cạnh đó, PV Power cũng chuẩn bị tổ chức Roadshow và làm việc với đơn vị tư vấn để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tiến hành IPO theo đúng quy định.

Ngoài ra, PV Power cũng sẽ chủ động tiếp xúc với các Nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu nhu cầu của các Nhà đầu tư tiềm năng để từ đó xây dựng kế hoạch đàm phán đối tác; thuê tư vấn xây dựng bản chào sơ bộ và bản chào chi tiết cơ hội đầu tư theo chuẩn quốc tế; phòng dữ liệu Dataroom,.... để giới thiệu, quảng bá thông tin của PV Power đến các Nhà đầu tư quan tâm.

Về vấn đề tìm kiếm cổ đông chiến lược, PV Power hiện đã làm việc với Quỹ Vinacapital, BNP Paribas, Standard Chartered Bank về cổ phần hóa và tìm kiếm Cổ đông chiến lược.

PV Power cũng phối hợp với JP Morgan tổ chức hội nghị giới thiệu về Cổ phần hóa PV Power và cơ hội hợp tác trở thành Cổ đông chiến lược của công ty. Hội nghị có sự tham dự của các Quỹ đầu tư lớn như: Artisan Partners Maria Negrete-Gruson (USA), Cartica Capital (USA), Franklin Advisors (USA), Franklin Templeton (USA), Greenwoods Asset Management Ltd (Hong Kong), Invesco Global (USA), Jennison Associates, LLC (USA), Morgan Stanley (USA).

Ngoài ra, PV Power đã làm việc với Deloitte - đại diện cho METI theo chương trình hỗ trợ của Chính phủ Nhật cho phát triển năng lượng Việt Nam về cổ phần hóa, tìm kiếm cổ đông chiến lược và các dự án mới của PV Power.

Theo kế hoạch được công bố mới đây, PV Power dự kiến sẽ bán ra 45% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đồng thời phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) từ 3 - 4% cổ phần. Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược có thể lên tới 51% vốn, phụ thuộc vào quyết định của Chính phủ. Thời điểm IPO dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2017 và chào bán cho cổ đông chiến lược hoàn thành trong năm 2017.

Hoàng Anh

Theo Trí thức trẻ