Quận Cầu Giấy chính thức thông tin vụ bé trai trường Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe buýt

11h05: Mặc dù rất đông phóng viên đã ngồi gần kín trong phòng Hội trường nhưng chưa thấy lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy có mặt để bắt đầu cuộc họp báo.

10h50 phút, hàng trăm phóng viên có mặt tại hội trường UBND quận Cầu Giấy

Theo thông tin từ Công an quận Cầu Giấy, vào khoảng 6h ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến điều khiển ôtô đưa đón học sinh từ bãi gửi xe ở trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón chị Nguyễn Bích Quy là nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway.



Sau đó, hai người này đi đón 13 học sinh, trong đó có cháu L. (bé trai tử vong). Khi đưa học sinh đến trường, tài xế và cô phụ trách không kiểm tra xe nên không biết còn bé trai trên xe.

Sau đó, ông Phiến đưa xe về bãi trông giữ trên. Chiều hôm đó, tài xế đánh xe về trường đưa học sinh về nhà thì phát hiện sự việc.

Thông tin từ lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho hay, vào lúc 11h ngày 7/8, tại trụ sở UBND quận Cầu Giấy sẽ tổ chức buổi họp báo thông tin về việc nam sinh Lê Hoàng L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 trường quốc tế Gateway) tử vong do bị bỏ quên trên xe buýt. Tại đây, Công an quận Cầu Giấy cũng sẽ có thông tin về vụ việc trên.

Ghi nhận của PV vào hơn 10h cùng ngày, tại hội trường UBND quận Cầu Giấy, hàng chục PV của các báo đài đã có mặt tại đây để chuẩn bị thu thập thông tin về việc bé L. tử vong.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy cho biết, 11h trưa nay, tại UBND quận Cầu Giấy, các cơ quan chức năng của quận sẽ tổ chức thông tin về vụ việc bé trai học lớp 1 trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh vào chiều 6/8.

Trước đó, trong sáng nay, nhiều phóng viên đã có mặt tại công an quận để theo dõi thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, Trưởng Công an quận thông báo, việc thông tin về vụ việc sẽ thực hiện tại UBND quận lúc 11.

Hàng chục các phóng viên tập trung tại hội trường UBND quận Cầu Giấy.

Trước đó, vào sáng 6/8, hệ thống xe buýt của trường Gateway đón học sinh tại các điểm như đã đăng ký.



Xe buýt số 19 mang biển số 29B-069.56 được điều khiển bởi lái xe Phiến và người hỗ trợ là Monitor Quy đón học sinh Lê Hoàng L. tại điểm đón (tòa nhà Trung Yên Plaza) vào khoảng 6h55 phút.

Khi học sinh lên xe, Monitor có kiểm số lượng thì có 13 học sinh trên xe. Lúc này học sinh L. ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt.

Lúc xuống xe, có hai bạn học sinh nhỏ đi học ngày đầu tiên khóc rất nhiều nên Monitor hỗ trợ đưa vào trường và lên phòng ăn, không kiểm tra và không đếm lại số lượng học sinh.

Trong suốt thời gian xe kết thúc đưa đón học sinh đến trường và quay lại trường là 16h10, lái xe và Monitor không kiểm tra lại xe.

Khi Monitor tìm các bạn học sinh để ra về vào buổi chiều thì không tìm thấy học sinh L. và có gọi điện cho phụ huynh học sinh.

Đến khoảng 16h20 phút, Monitor là người đầu tiên mở cửa xe thì thấy học sinh đang nằm dưới ghế đầu tiên, đằng sau ghế tài xế.

Lúc phát hiện ra thì có nhiều học sinh khác và mọi người đứng quanh xe. Monitor xác nhận có một người đàn ông đưa học sinh vào phòng y tế để cấp cứu nhưng không biết là ai. Sau khi sơ cứu tại phòng y tế nhà trường nhận định tình trạng nguy kịch nên học sinh L. đã được đưa đến Bệnh viện E để cấp cứu. Tại bệnh viện, học sinh L. đã tử vong.