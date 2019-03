Quảng Ninh: Gấp rút thông quan cầu Bắc Luân II nối với TP. Đông Hưng (Trung Quốc)

Theo dự kiến, hoạt động thông quan giữa cặp cửa khẩu của mỗi nước sẽ diễn ra vào ngày 19.3 tới đây, góp phần thúc đẩy hoạt động biên mậu, giao thương quốc tế với người dân, doanh nghiệp của Quảng Ninh và Quảng Tây.

Hiện tại, hạ tầng về giao thông, khu vực kiểm soát công vụ và các khu vực kho bãi logistic đã được bên phía TP. Móng Cái (Quảng Ninh- Việt Nam) đầu tư hoàn chỉnh với số vốn hơn 1.000 tỉ đồng, chờ đưa vào khai thác.

Hạ tầng giao thông, nhà công vụ xuất nhập cảnh và kho bãi logistic đã được bên phía TP. Móng Cái (Quảng Ninh- Việt Nam) đầu tư hoàn chỉnh. Ảnh: BQN

Dự án cầu Bắc Luân II được hoàn thành vào 9.2017 với kết cấu vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép, rộng 27,7m, dài 618m, trong đó phần cầu phía Việt Nam được giao cho Sở GTVT Quảng Ninh quản lý và điều hành thi công, dài 154,4m, có tổng mức đầu tư trên 336 tỉ đồng.



Hạng mục đường dẫn cầu dài 3,5km, gồm: 800m đầu tuyến được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước do Sở GTVT Quảng Ninh làm chủ đầu tư; 2,7km còn lại do Cty CP Tập đoàn Đầu tư Phát triển An Đắc thực hiện theo hình thức BT, tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng, bao gồm cả kinh phí GPMB. Tuyến đường có tiêu chuẩn 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ đạt tốc độ thiết kế 80km/h đã hoàn thành vào tháng 6.2017.

Sau khi được thông quan, cầu Bắc Luân II sẽ trở thành điểm trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu chính giữa hai địa phương của mỗi nước. Riêng với cầu Bắc Luân I, kết nối cửa khẩu quốc tế Móng Cái và cửa khẩu Đông Hưng hiện nay sẽ trở thành điểm thông quan cho người dân, khách du lịch hai nước qua lại mỗi ngày.