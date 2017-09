Quên iPhone X nghìn đô đi, chiếc điện thoại giá chỉ 350 USD này mới là mẫu smartphone đáng chú ý nhất của Apple

Apple vừa giới thiệu chiếc iPhone mới, mẫu điện thoại tuyệt đẹp với tốc độ nhanh chưa từng có với mức giá… đắt chưa từng có. Phiên bản iPhone X thấp nhất là 64 GB cũng có giá tới 1.000 USD. Khi Apple công bố giá siêu phẩm mới, không ít người sẽ thốt lên rằng vì sao một chiếc điện thoại có thể đắt tới vậy trong khi nó không nạm vàng hay đính kim cương?

Dẫu vậy, hàng triệu người vẫn sẵn sàng chi 1.000 USD để sở hữu chiếc iPhone X. Nó không đơn thuần là một chiếc điện thoại mà còn là biểu tượng của đỉnh cao. Nó giống như một chiếc Ferrari sang chảnh trong thế giới ô tô. Tuy nhiên, có nhiều người lại chọn cho mình chiếc Honda Civic và trong thế giới điện thoại của Apple, iPhone SE chính là chiếc Civic đó.

Không ít người muốn mua một chiếc điện thoại hợp túi tiền, đủ mạnh để sử dụng. Họ không cần gây ấn tượng với người khác bằng chiếc điện thoại thời thượng nhưng cũng không để mình bị tụt hậu trong thế giới công nghệ đang tiến triển từng ngày. Trả lời cho đòi hỏi đó là chiếc iPhone SE mà Apple đã hạ giá xuống còn 349 USD.

Với phiên bản tối thiểu 32 GB, iPhone SE, chiếc điện thoại sở hữu cấu hình của iPhone 6S trong chiếc vỏ 5S là lựa chọn hoàn hảo cho đại đa số người dùng. Với chip A9, cùng loại với iPhone 6S và 6S Plus, iPhone SE chắc chắn sẽ đáp ứng được tất cả các yêu cầu nâng cấp hệ điều hành mà Apple tung ra trong một vài năm tới. Máy ảnh của nó cũng tương đương với máy ảnh của những chiếc 6S dù giá thành của chúng chỉ rẻ hơn rất nhiều.

Giá một chiếc iPhone SE tương đương so với các loại smartphone cùng cấu hình nhưng lại rẻ hơn rất nhiều so với những điện thoại của Apple. Cụ thể, nó rẻ bằng 1 nửa so với chiếc iPhone 8 và chỉ bằng 1/3 giá của chiếc iPhone X. Để sử dụng một chiếc điện thoại chạy iOS, hệ điều hành thân thiện nhất hành tinh, iPhone SE là lựa chọn không thể tốt hơn. Ngoài ra, jack cắm tai nghe cũng là lợi thế của mẫu điện thoại này.

Tuy nhiên, điểm trừ của nó là màn hình nhỏ, chỉ tương đương những chiếc iPhone 5 và 5S. Đối với những người không thường xuyên xem phim trên điện thoại, điều này cũng không gây quá nhiều ảnh hưởng. Một chiếc iPhone màn hình lớn hơn với cấu hình tương tự có thể ngốn thêm của bạn 100 USD, tương đương 27% giá trị chiếc máy iPhone SE.

Ngày 12/9, Apple ra mắt mẫu iPhone đắt giá nhất lịch sử. Tuy nhiên, với việc giảm giá iPhone SE, đây cũng là lần đầu tiên Apple mở rộng lượng khách hàng của mình đến vậy. Tín đồ Táo khuyết có nhiều cơ hội để lựa chọn những chiếc điện thoại iPhone để hợp với túi tiền của mình. Đây cũng là cách để Apple tăng tối đa độ phủ trong bối cảnh đang bị Samsung và các thương hiệu điện thoại Trung Quốc cạnh tranh mạnh mẽ.

Dù giá rẻ nhưng dường như vai trò của iPhone SE lại rất lớn trong xứ mệnh của Apple. Nó sẽ là chìa khóa để Táo khuyết bước vào các thị trường đang phát triển tiềm năng như Ấn Độ hoặc Trung Quốc, những nơi mà Apple không thể vươn lên top đầu trong suốt một thập niên qua bất chấp việc thống trị cả thế giới.

Trong khi iPhone X giữ vị trí tiên phong, thể hiện đẳng cấp của Apple, iPhone SE được giao nhiệm vụ lấp chỗ trống ở những nơi người dùng không thể tiếp cận siêu phẩm nghìn đô. Nó cho phép Apple đến với những khách hàng mới cũng như mở rộng cộng đồng sử dụng iOS, điểm mấu chốt cho hệ sinh thái của Táo khuyết.