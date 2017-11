Ra mắt giao diện cổng thông tin mới của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Theo đó, bên mời thầu, nhà thầu có thể tra cứu các thông tin, cơ sở dữ liệu về đấu thầu tại đây và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến đăng ký, đăng nhập, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu qua mạng tại website giao diện cũ.

Tối ưu hóa nhu cầu tìm kiếm thông tin đấu thầu của người sử dụng

Giao diện thử nghiệm của cổng thông tin tại địa chỉ truy cập http://dauthau.mpi.gov.vn, với công nghệ thiết kế thích nghi (website responsive), Portal mới cho khả năng tự động hiệu chỉnh, chạy tốt trên các trình duyệt phổ biến hiện tại: Chrome, FireFox, Safari, IE, Cốc Cốc;… tương thích với tất cả các thiết bị truy cập như laptop, smart phone, máy tính bảng. Đồng thời, website cũng hỗ trợ tuyệt đối với các hệ điều hành khác nhau (iOS, Windows, Android,…).

Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu thông tin theo chữ hoa, thường, có dấu, không dấu; đảm bảo hiệu năng khi lượt truy cập lớn. Tính năng trên Portal mới không chỉ đưa ra những kết quả tìm kiếm thông tin đấu thầu cơ bản mà còn mang tới cho người dùng các bộ lọc tra cứu theo thời gian, lĩnh vực, nguồn vốn, cách thức đấu thầu (trực tiếp/qua mạng) nhằm tối ưu hóa thời gian tìm kiếm gói thầu.

Ngoài ra, các cơ sở dữ liệu về nhà thầu, bên mời thầu, văn bản pháp quy, cơ sở đào tạo, học viên, giảng viên, chứng chỉ hành nghề đấu thầu cũng được được tích hợp trên Portal mới.

Trước khi thay thế hoàn toàn giao diện cũ tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chạy đồng thời hai giao diện. Theo đó, để thực hiện các chức năng liên quan đến nghiệp vụ bên mời thầu, nhà thầu bao gồm đăng ký, đăng nhập, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, bên mời thầu, nhà thầu vẫn cần truy cập vào giao diện cũ và thao tác trên nền tảng trình duyệt Internet Explorer.

Tiếp tục nghiên cứu nâng cấp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ông Phạm Thy Hùng – Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia (đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành Hệ thống) cho biết: “Ra mắt Cổng thông tin phiên bản mới của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là dấu mốc cho hình ảnh mới, bước phát triển mới của Hệ thống. Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia không ngừng nỗ lực để hoàn hiện các chức năng với mục tiêu tối ưu hóa lợi ích của người sử dụng. Tôi hi vọng người sử dụng sẽ có những trải nghiệm đích thực khi tiếp cận các cơ hội tham thị trường mua sắm chính phủ. Xuất phát từ sự thấu hiểu nhu cầu của người dùng khi sử dụng Hệ thống, trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nâng cấp Hệ thống để khắc phục các hạn chế như giới hạn dung lượng files hồ sơ dự thầu, khó khăn khi thực hiện nghiệp vụ đấu thầu trên Hệ thống do các hạn chế từ công nghệ lõi do phía Hàn Quốc chuyển giao từ năm 2009 , tiếp tục số hóa các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng”.

Bên cạnh đó, để được hỗ trợ kỹ thuật khi sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, khách hàng có thể liên lạc bộ phận hỗ trợ người dùng thông qua tổng đài 1900.6126, hòm thư điện tử: muasamcong@mpi.gov.vn. Mọi câu hỏi và thắc mắc gửi trực tiếp tới bộ phận hỗ trợ người dùng sẽ được giải đáp trực tiếp cho từng khách hàng một cách nhanh chóng và thân thiện.

Nhân dịp ra mắt website mới, nhằm giúp đỡ các nhà thầu thuận tiện hơn trong việc nhanh chóng tiếp cận các cơ hội đấu thầu, Trung tâm triển khai cung cấp dịch vụ thông tin đấu thầu chọn lọc theo chuyên ngành qua email. Doanh nghiệp có thể đăng ký nhận bản tin đấu thầu điện tử miễn phí tại đường link sau đây: https://goo.gl/forms/SMIBF3Q54C4e5uTW2.

Trong thời gian thử nghiệm, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia rất mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp doanh nghiệp để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng.