Reuters: Việt Nam sẽ đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng từ năm 2021

Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng từ năm 2021 do nhu cầu điện tăng nhanh vượt xa việc xây dựng các nhà máy điện mới, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam nói với Reuters.

Việc thiếu cơ sở hạ tầng năng lượng có thể ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam. Nhu cầu điện của Việt Nam sẽ vượt mức cung cấp 6,6 tỷ kilowatt giờ (kWh) vào năm 2021, tăng lên 15 tỷ kWh vào năm 2023, Bộ cho biết một tuyên bố gửi qua email. Ngoài sự thiếu hụt, nhiều dự án năng lượng ở Việt Nam đã phải đối mặt với sự chậm trễ lâu dài.

Các nhà phát triển đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo ngân sách từ các nguồn địa phương và chính phủ đã giới hạn bảo lãnh cho các khoản vay nước ngoài.

Việt Nam sẽ cần trung bình 6,7 tỷ USD một năm để mở rộng công suất phát điện hàng năm thêm 10% từ năm 2016 đến năm 2030, đây là một thách thức lớn. 47 trong số 62 dự án sản xuất điện từ 200 megawatt (MW) trở lên đã phải đối mặt với sự chậm trễ, với một số dự án thậm chí đã chậm trễ hơn hai năm so với kế hoạch.

Với dân số 96 triệu người và tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội hàng năm khoảng 7%, được thúc đẩy bởi đầu tư và xuất khẩu nước ngoài mạnh mẽ, sản xuất điện của Việt Nam sẽ cần tăng từ khoảng 48.600 MW hiện nay lên 60.000 MW vào năm 2020 và 129.500 MW vào năm 2030.

Năm 2018, Ngân hàng Thế giới cho biết Việt Nam cần đầu tư tới 150 tỷ USD cho ngành điện vào năm 2030, gần gấp đôi 80 tỷ USD đã chi cho ngành điện kể từ năm 2010. Việt Nam đang ngày càng phụ thuộc vào than đá, chiếm tới 38,1% công suất sản xuất điện, Bộ cho biết. Việt Nam sẽ phải sử dụng 720 triệu tấn than trong nước cùng với 680 triệu tấn than nhập khẩu để cung cấp cho các nhà máy điện trong giai đoạn 2016-2030.

Việt Nam cũng sẽ phải nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho các nhà máy điện của mình, và tình trạng thiếu điện dự kiến ​​sẽ giảm dần sau năm 2025 khi một số nhà máy điện khí mới được đưa vào hoạt động.

Theo báo cáo mới đây của Cục Điện lực và năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương), các nguồn nhiệt điện truyền thống sử dụng than, khí tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo an ninh cung cấp điện đến năm 2025. Tuy nhiên, việc cung cấp than, khí cho phát điện đang gặp rất nhiều khó khăn.