Sophia luôn tỏ ra rất thoải mái và tự tin khi trả lời phỏng vấn trên các talkshow truyền hình. "Cô nàng" còn nói đùa, bày trò chơi oằn tù tì với MC. Có lần, cô nói muốn hủy diệt nhân loại - và đây chính là câu nói của Sophia được trích dẫn lại nhiều nhất trong những ngày qua.

Mời các bạn theo dõi video sau đây được tổng hợp từ 3 lần Sophia xuất hiện trên truyền hình từ đầu năm 2017 đến nay, xem Sophia tự tin thế nào.

Nguồn video và ảnh: Now You Know