Rừng Sóc Sơn trơ trụi sau vụ cháy lịch sử

Sáng nay, Công an TP Hà Nội, Kiểm lâm phối hợp cùng Công an huyện Sóc Sơn khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ Sóc Sơn lớn nhất lịch sử.

Vụ cháy xảy ra từ đầu giờ chiều qua tại địa phận xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Do thời tiết khô, nóng nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 12 tiếng, đến hơn 3h sáng nay đám cháy được khống chế.

Hàng nghìn người được huy động mới khống chế được đám cháy.

Sáng nay, 50 ha rừng đã bị cháy trơ trụi.

Giám đốc Sở NN&PTNT TP Hà Nội Chu Phú Mỹ thông tin: Vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn là vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy làm thiệt hại khoảng 50ha rừng keo, thông, bạch đàn...

Thượng tá Nguyễn Quang An, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC huyện Sóc Sơn cho biết: Do nắng nóng nhiều ngày, hơn nữa rừng phòng hộ Nam Sơn chủ yếu là các loại cây như thông, keo, bạch đàn có tầng lá khô dày đặc phủ lên bề mặt, khi gặp gió, ngọn lửa bùng phát mạnh dẫn đến cháy lớn. Bên cạnh đó, do nguồn nước ở xa hiện trường, việc tiếp nước dập lửa gặp khó khăn.

1h sáng nay, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Hà Nội thông tin ngay dưới chân khu rừng: Đây là vụ cháy rừng lớn nhất, lâu nhất trong lịch sử.

