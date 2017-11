Sabeco sẽ tổ chức Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư tại Singapore và Anh ngay trong tháng 11

Kế hoạch thoái vốn tại Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco) đang bước sang giai đoạn nước rút khi Bộ Công Thương chỉ đạo bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco giới thiệu cơ hội tìm kiếm đầu tư (roadshow) cho các nhà đầu tư nước ngoài tại hai thị trường lớn là Singapore và Vương quốc Anh.

Theo đó, buổi hội thảo và gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài tại Singapore sẽ diễn ra lúc 8h sáng đến 18h chiều 24/11/2017 tại Singapore. Còn tại thị trường London – Anh, sự kiện sẽ diễn ra từ 8h sáng đến 18h chiều ngày 27/11/2017.

Đây là lộ trình giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư đầu tiên mà Bộ Công Thương thực hiện với Hãng bia chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam hiện nay - Sabeco sau công bố thoái vốn hôm 15/11 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Tại các buổi roadshow này, các nhà đầu tư sẽ được đại diện Sabeco giới thiệu chung về tình hình sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Trước đó, theo công bố thoái vốn Nhà nước tại Sabeco, phương thức bán vốn sẽ thực hiện theo hình thức chào giá cạnh tranh giữa các nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia mua cổ phần theo quy chế chào bán do Bộ Công Thương xây dựng. Mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và theo quy chế chào bán cạnh tranh đều được tham gia.

Theo Bộ Công Thương, việc thoái vốn Nhà nước tại Sabeco được thực hiện theo nguyên tắc: (1) Công khai minh bạch, bảo đảm lợi tích cao nhất của Nhà nước, chống tiêu cực và lợi ích nhóm. (2) Đúng quy luật thị trường, hiệu quả, ổn định thị trường chứng khoán. (3) Tuân thủ quy định pháp luật về doanh nghiệp, về thị trường chứng khoán, các cam kết quốc tế. (4) Khẩn tương triển khai để đạt hiệu quả cao nhất; hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại Sabeco theo phương án đã được duyệt trong năm 2017. (5) Theo giá thị trường. (6) Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật. (7) Đề xuất giải pháp giữ gìn và phát triển thương hiệu Bia Việt Nam.

Mã cổ phiếu SAB của Sabeco đang là mã chứng khoán thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư trên thị trường chứng khoán. Lợi thế của Sabeco là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất ngành bia Việt Nam (40,9% thị phần tại Việt Nam), thị trường đã có mức tăng trưởng vượt trội trong nhiều năm qua. Hiện tại, Việt Nam nằm trong top 25 quốc gia tiêu thụ bia hàng đầu thế giới và top 3 quốc gia tiêu thụ bia châu Á.

Trong giai đoạn 2014 - 2016, tình hình cạnh tranh trên thị trường đồ uống diễn ra gay gắt, đặc biệt trong lĩnh vực bia, Sabeco đã có các chiến lược, chính sách phù hợp về chất lượng sản phẩm và thị trường để giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành bia Việt Nam. Vì thế, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong giai đoạn 2014 - 2016 đều vượt các kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hiện tại, bia vẫn là lĩnh vực chiếm tỉ trọng lớn nhất, trên 85% tổng doanh thu của Sabeco trong năm 2014, 2015 và 2016. Các sản phẩm bia chủ lực của SABECO gồm có Bia Lon Sài Gòn 333, Bia Chai Sài Gòn 355, Bia Chai Sài Gòn 450, Bia Chai Sài Gòn 330, Bia Lon Sài Gòn 330. Ngoài ra, bia cũng là lĩnh vực chính đem lại lợi nhuận chính cho Tổng Công ty khi chiếm khoảng 95% đến 97% lợi nhuận gộp trong giai đoạn 2014 - 2016.

Năm 2015, sản lượng tiêu thụ Bia Sài Gòn các loại đạt 1.466 triệu lít, vượt 8,11% so với năm 2014. Năm 2016, sản lượng tiêu thụ Bia Sài Gòn các loại đạt 1.590 triệu lít, vượt 8,46% so với năm 2015. Đối với lĩnh vực rượu và cồn, sản lượng tiêu thụ rượu và cồn năm 2014 đạt 3,48 triệu lít, năm 2015 và năm 2016 lần lượt đạt 3,19 triệu lít, 3,03 triệu lít. Sản lượng tiêu thụ nước giải khát năm 2015 đạt 30 triệu lít giảm 14,29% so với năm 2014 là 35 triệu lít. Đến năm 2016, sản lượng tiêu thụ nước giải khát tăng mạnh đạt 37,78 triệu lít, tăng 26% so với năm 2015.