Sacombank báo lãi 1.938 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB) vừa phát đi thông tin cho biết, tính đến ngày 31/7/2019, Sacombank có lợi nhuận trước thuế đạt 1.938 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 444.196 tỷ đồng, huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 403.164 tỷ đồng, cho vay đạt 280.555 tỷ đồng.

Trước đó trong báo cáo tài chính quý 2 công bố, Sacombank cho biết lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm là 1.461 tỷ đồng, trong đó riêng quý 2 là hơn 400 tỷ. Như vậy chỉ riêng tháng 7, lợi nhuận nhà băng này thu về đã lên tới 477 tỷ đồng, cao hơn tổng lợi nhuận của cả 3 tháng đạt được liền trước.

Và kết thúc tháng 7, Sacombank cũng đã hoàn thành được 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm (kế hoạch lãi 2.650 tỷ).

Ngân hàng cho biết thêm, các nguồn thu nhập của Sacombank tiếp tục tăng trưởng ổn định trong tháng 7 và 7 tháng. Tại thời điểm cuối tháng 7, tổng thu nhập thuần đạt 8.259 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 5.539 tỷ đồng, tăng 33,6%. Các hoạt động kinh doanh khác cũng có sức tăng trưởng ấn tượng, thu dịch vụ đạt 1.621 tỷ đồng, tăng 19,9%; thu kinh doanh ngoại hối đạt 284 tỷ đồng, tăng 26,9%. Thu từ hoạt động khác tăng hơn gấpđôi, đạt 769 tỷ đồng.

Số lượng khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng 7 tháng tăng 10%, đạt gần 5 triệu khách hàng, với doanh số thanh toán qua thẻ tăng 13% so với năm 2018. Mạng lưới giao dịch được mở rộng với 1.054 máy ATM và 27.681 máy POS, doanh số tăng lần lượt là 4% và 141%. Trong đó, 75% hệ thống máy POS đã được trang bị công nghệ thanh toán chạm (contactless) đảm bảo cho khách hàng an tâm giao dịch mọi lúc mọi nơi. Lợi nhuận thẻ đạt 496 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2018. Riêng khoản thu dịch vụ bảo hiểm đạt 214 tỷ đồng, đóng góp 13,2% nguồn thu dịch vụ.



Mới đây, Sacombank đã khai trương hoạt động Chi nhánh Lào Cai và Ninh Bình, nâng số lđiểm giao dịch lên 568 điểm tại 50/63 tỉnh thành Việt Nam, Lào và Campuchia. Ngày 31/7 vừa qua, với sự đồng hành của Microsoft, Sacombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam chính thức đưa vào sử dụng rộng rãi ứng dụng hội thoại và làm việc nhóm Microsoft Teams nhằm số hóa môi trường làm việc, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả công việc cho cán bộ nhân viên.