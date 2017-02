Sacomreal: Lãi trước thuế 224 tỷ đồng vượt 9% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal - mã chứng khoán SCR) đã công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2017.

Kết quả kinh doanh quý 4/2016, doanh thu đạt 368,17 tỷ đồng hơn gấp 6 lần cùng kỳ năm 2015. Đồng thời, công ty ghi nhận 92,9 tỷ đồng lãi gộp trong khi cùng kỳ lãi gộp gần 2,5 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ gần 38 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính bỏ ra 14,2 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng. Chi phí tài chính của công ty chủ yếu là chi phí lãi vay. Ngoài ra, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng đột biến 4,1 lần, tuy nhiên, tổng tỷ lệ tăng vẫn thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu.Cụ thể, tổng chi phí bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4/2016 là 87 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chưa đến 20 tỷ đồng.

Nhờ thêm khoản thu nhập khác gần 24 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là thu phạt, nên cả quý Sacomreal lãi sau thuế 18,2 tỷ đồng, giảm mạnh so với 26,7 tỷ đồng đạt được quý 4/2015.

Lũy kế cả năm 2016, doanh thu bán hàng của Sacomreal đạt 774,5 tỷ đồng, gấp gần 5 so với năm 2015 trong khi giá vốn hàng bán tăng 3,5 lần nên lợi nhuận gộp đạt được 287,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 18,3 tỷ đồng năm 2015.

Sacomreal tiếp tục ghi nhận khoản thu tài chính 133,88 tỷ đồng, giảm 113 tỷ đồng so với năm 2015. Chi phí tài chính cũng giảm đột biến còn 40,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chi gần 263,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính năm 2015 cao do công ty ghi nhận hơn 210 tỷ đồng lỗ khi thanh lý các khoản đầu tư. Khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 513 tỷ đồng còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 209 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Ngoài ra, chưa được ghi nhận các khoản lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết, nên chỉ tiêu lợi nhuận khác cả năm chưa đến 19 tỷ đồng, giảm mạnh so với 294 tỷ đồng ghi nhận năm 2015.

Kết quả, cả năm 2016 Sacomreal đạt 223,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 15% so với năm 2015 và vượt 9% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (206 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế thu về gần 180 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 173,5 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm, lượng hàng tồn kho cuối năm trên 3.606 tỷ đồng, tăng 871 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng cộng tài sản cuối năm 7498 tỷ đồng, tăng 2.492 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nguồn thặng dư vốn cổ phần còn 442 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm còn 412 tỷ đồng.

Trần Hân

Theo Thời đại/SCR