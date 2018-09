Safira – Điểm sáng mới trên thị trường BĐS tại khu Đông Thành phố

Chủ đầu tư uy tín

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền những năm gần đây liên tục đạt được nhiều thành quả mang tính đột phá, không ngừng nâng tầm uy tín thương hiệu, kiến tạo vị thế tiên phong trên thị trường bất động sản, mở ra chuẩn sống đáng mơ ước cho cư dân được minh chứng qua các dự án do Khang Điền đã và đang triển khai: Khu biệt thự dành cho giới thượng lưu The Venica, khu biệt thự cao cấp Lucasta, khu dân cư kiểu mẫu Mega, Merita, Melosa và gần đây nhất là căn hộ Jamila.

Trong quá trình phát triển dự án, Khang Điền luôn chú trọng đảm bảo yếu tố pháp lý minh bạch, nỗ lực làm tốt hơn những gì mình cam kết. Phẩm chất ấy tạo nên nguồn năng lượng của sự chính trực, tâm huyết và uy tín của chủ đầu tư. Tiêu biểu nhất là dự án Jamila mà Khang Điền phát triển gần đây, đã bán gần 900 căn trong thời gian ngắn, cất nóc vượt tiến độ 40 ngày và đã hoàn thành khu Podium và Club House sang trọng vào tháng 9. Tất cả là minh chứng xác thực và điển hình nhất cho năng lực quản lý và tư duy phát triển bền vững, độc đáo của Khang Điền.

Sắp tới đây, Khang Điền sẽ viết tiếp “câu chuyện” thành công của mình với dự án Safira, cũng như là món quà trân quý mà Khang Điền dành tặng cho những cư dân tương lai.

Cũng theo thông tin từ chủ đầu tư Khang Điền, Safira hoàn thiện pháp lý trước khi mở bán vào tháng 11.2018, được ngân hàng VietinBank bảo lãnh. Ngoài ra, người mua cũng sẽ được nhiều ngân hàng hỗ trợ vay vốn giúp dễ dàng sở hữu căn hộ Safia đáng sống.

Vị trí thu hút

Trong suốt thời gian qua, Khang Điền luôn chọn những vị trí đắt giá tại quận 9 (kế cận Q.2) để phát triển các dự án biệt thự và căn hộ tạo tiếng vang trên thị trường … Đó là tầm nhìn chiến lược của Khang Điền, bởi quận 9, đồng thời cùng với quận 2 và quận Thủ Đức được định hướng trở thành “Đô thị sáng tạo” đầu tiên của TP.HCM.

Safira dự kiến được mở bán vào tháng 11.2018. Diện tích toàn khu hơn 2,7ha, gồm 4 tòa tháp, với 1.570 căn.

Safira toạ lạc tại mặt tiền đường N6 (lộ giới 20m), kết nối vào đường N5 (lộ giới 20m) tiếp giáp đường Võ Chí Công, ngay góc giao Cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Với 2 mặt được bao bọc bởi dòng sông nhỏ, liền khu dân cư phát triển đồng bộ và văn minh cách trung tâm quận 1 và Phú Mỹ Hưng chỉ từ 10 đến 15 phút; vài phút đến Khu công nghệ cao Samsung, trường quốc tế Mỹ, Úc; Bệnh viện, siêu thị, chợ, sân Golf …

Vị trí là tiền đề tạo nên nguồn năng lượng của sự thịnh vượng khi khu đông sở hữu những ưu thế để phát triển thành khu đô thị đồng bộ, hiện đại với điều kiện thiên nhiên ưu đãi, tươi mới, sông nước vạn vật giao hòa.

Không gian sống hiện đại

Bao bọc dự án là dòng sông nhỏ hiền hòa, tạo luồng không khí mát lành dễ chịu. Ngoài ra, ngay giữa 4 tòa tháp bề thế là khu hồ bơi tràn – Pool Bar – Jacuzzi gần 1.000 m2 diện tích mặt nước, vẽ nên hình cánh cung uốn lượn tuyệt mỹ, kết hợp cùng sông nước hữu tình, tạo nên một không gian sống vừa tiện nghi, vừa riêng biệt, giữa một Sài Gòn đất chật người đông. Bên cạnh đó, mỗi căn hộ tại Safira được thiết kế thông minh, khoa học theo phong cách Singapore hiện đại, mang đến một cuộc sống năng động, đầy năng lượng cho các gia đình trẻ thành đạt.

Những yếu tố này cho thấy rõ nguồn năng lượng từ trí tuệ hòa hợp khắp không gian sống tại Safira, được kiến tạo từ sự tận tâm và bàn tay của các kiến trúc sư tài hoa, thiết kế thông minh, đảm bảo các căn hộ đều đón gió, nắng tự nhiên bên cạnh dòng sông nhỏ mát mẻ, êm đềm.

Tiện ích trọn vẹn

Tổ hợp tiện ích hiện đại, sang trọng tại Safira.

An cư ở Safira, cuộc sống cả gia đình trở nên trọn vẹn đủ đầy. Ông bà an dưỡng tuổi già, con trẻ có không gian vui chơi thỏa thích còn người trẻ có cơ hội tận hưởng cuộc sống hiện đại với khu thương mại dịch vụ, siêu thị, trường mầm non, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao đa năng, phòng gym, yoga ngoài trời, khu BBQ sân vườn, khu công viên với đường chạy bộ ven sông và đài vọng cảnh lộng gió được chăm chút từng tiểu tiết, đảm bảo không gian sống thư thái hơn cả mong đợi.

Tiện ích trọn vẹn tạo nên nguồn năng lượng của sự tươi vui, được hội tụ từ tinh thần hứng khởi, cuộc sống chan hòa, nhẹ nhàng và vô tư.

Cộng đồng cư dân Safira văn minh, thân thiện

Safira thừa hưởng các tiện ích hiện đại, lối sống văn minh của cộng đồng khu dân cư hiện hữu như Mega Residence, Mega Ruby và khu biệt thự cao cấp Lucasta.

Chính vì thế, Safira được vun đắp bởi nguồn năng lượng của tình yêu thương. Đó là nguồn năng lượng tích cực được lan tỏa từ tâm huyết của nhà phát triển dự án uy tín, từ những cư dân tương lai mong muốn được sẻ chia cuộc sống văn minh và thân thiện.