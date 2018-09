Samsora Premier 105 hút khách ngày ra mắt căn hộ mẫu

Tại sự kiện ra mắt căn hộ mẫu ngày 16/9 vừa qua, dự án đã thu hút hàng trăm khách hàng tới tham quan, tìm hiểu. Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông khách hàng đến dự án để chờ đợi khoảnh khắc được “mục sở thị” căn hộ mẫu Samsora Premier 105. Sau nghi thức cắt băng ra mắt, khách hàng đã được trải nghiệm căn hộ thực tế với các phòng chức năng thiết kế hợp lý, nội thất bài trí khoa học, đảm bảo không gian thoáng rộng.

Đặc biệt, thiết kế mang đậm phong cách Nhật Bản không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn mang lại sự tinh tế, mới mẻ cho mỗi căn hộ. Sự kiện đã thu hút hơn 800 lượt người tham gia và trải nghiệm căn hộ mẫu. Nhiều tầng đẹp và các tầng giá hấp dẫn đã nhanh chóng được đặt mua ngay trong buổi sáng 16/09/2018. Thành công của sự kiện cho thấydự án Samsora 105 đang được khách hàng đánh giá cao.

Khách hàng đến thăm dự lễ khai trương căn hộ mẫu. Khách hàng đến thăm dự lễ khai trương căn hộ mẫu.

Anh Trần Văn Cường - một trong những khách hàng sở hữu căn hộ tại Samsora Premier 105 chia sẻ: “Được tận mắt chứng kiến căn hộ tương lai của gia đình mình, tôi thấy rất yên tâm và đang háo hức chờ đến ngày được dọn về đây sinh sống”.

Cũng trong sự kiện này, những phần quà giá trị như xe máy SH mode, tủ lạnh Hitachi, máy giặt Toshiba, máy hút bụi... với tổng giá trị giải thưởng lên đến 150 triệu đồng đã tìm được chủ nhân may mắn.

Khách hàng may mắn trúng Giải đặc biệt xe Honda SH.

Là dự án tâm huyết của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Sài gòn Hà Nội, Samsora Premier 105 được truyền cảm hứng từ phong cách Nhật Bản, đề cao sự cân bằng, thư thái trong cuộc sống. Tọa lạc trên mặt tiền đường Chu Văn An, thuận tiện kết nối giao thông qua các tuyến đường Chu Văn An, Quang Trung - Nguyễn Trãi, Tố Hữu - Lê Văn Lương. Xung quanh dự án là các khu đô thị lớn và các khu dân cư đã hiện hữu lâu năm với hạ tầng đồng bộ gồm đầy đủ các tiện ích trường học, bệnh viện, công viên, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại Big C, Metro, AEON – sắp triển khai…

Ngoài ra còn phải kể đến sự tiện lợi đẳng cấp được tạo bởi quần thể các cơ quan hành chính của Phường Yết Kiêu như UBND, Công an phường; khu biệt thự liền kề, khách sạn 4 sao bên cạnh và đối diệndự án.

Với thiết kế hình cánh hoa thông minh, độc đáo, Samsora Premier 105 có tới 50% căn góc với tầm nhìn đẹp, tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời. Các căn hộ có diện tích linh hoạt từ 59 – 91m2 với 2 – 3 phòng ngủ, trong đó phòng khách và khu bếp được thiết kế thông thoáng, giúp cư dân có một không gian sinh hoạt thoải mái, tiện nghi ngay giữa trung tâm Hà Đông sôi động.

Samsora Premier 105 còn có 6 tầng trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng rộng trên 10.000 m2 đảm bảo đầy đủ tiện ích cao cấp như khu mua sắm, hệ thống ngân hàng, phòng tập gym, 3 tầng hầm để xe rộng rãi, an ninh 24/7… Ngoài ra, hệ thống khuôn viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em và sinh hoạt cộng đồng cũng được được bố trí tối đa trên tâng 7 và xung quanh dự án để cư dân có thể tập thể dục, yoga, ngồi uống trà, cà phê, đánh cờ hoặc tổ chức các chương trình giao lưu trong một không gian xanh mát với tầm nhìn đẹp.

Đặc biệt, dự án được trang bị hệ thống PCCC tiêu chuẩn cấp 1, với hệ thống báo cháy, báo khói, dập lửa, camera giám sát, thang thoát hiểm, phòng đệm tăng áp chống cháy đều được đầu tư bài bản hiện đại, đảm bảo khả năng ứng phó và can thiệp kịp thời ngay khi có sự cố nhỏ xảy ra.

Với giá bán chỉ từ 21 triệu đồng/m2 cùng chính sách ưu đãi vay vốn lãi suất 0% đến khi nhận nhà, chiết khấu lên đến 4,8% cho khách hàng không vay và tùy vào từng loại căn hộ khách hàng sẽ được tặng ngay 1 sổ tiết kiệm trị giá từ 50 triệu đến 80 triệu đồng… Samsora Premier 105 xứng đáng là lựa chọn cho các gia đình trẻ muốn tìm kiếm một tổ ấm “an cư lạc nghiệp” ngay thủ đô Hà Nội.