Samsung Việt Nam nói gì trước cáo buộc đối xử tệ bạc với các nữ công nhân?

Những kết luận trong báo cáo của IPEN

Theo báo cáo, IPEN cùng với tổ chức NGO của Việt Nam tại Hà Nội là Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) đã tiến hành phỏng vấn 45 nhân viên Samsung Điện tử và đưa ra các kết luận: Nhân viên Samsung không được nhận hợp đồng lao động từ phía công ty, mức độ tiếng ồn ở khu sản xuất cao hơn nhiều so với mức độ cho phép theo quy định của pháp luật Việt Nam, tất cả các nhân viên được phỏng vấn đều cảm thấy mỏi mệt trầm trọng và chóng mặt, vấn đề sẩy thai của lao động nữ diễn ra rất thường xuyên.

Ngoài ra, công nhân Samsung, phải đứng làm việc trong suốt 8-12 giờ đồng hồ và phải lặp đi lặp lại việc làm việc theo ca ngày đêm. Nhân viên mang thai cũng phải đứng làm việc và việc này là để tránh bị giảm lương.

Báo cáo cho biết, hơn một nửa số người tham gia phỏng vấn có con nhỏ nhưng chủ yếu đều phải sống xa con và phải nhờ ông bà sống ở nơi khác chăm sóc hộ. Người lao động gặp vấn đề về thị lực, sổ mũi, rối loạn tiêu hóa, đau khớp, đau chân…

Bên cạnh đó, việc kiểm soát trong sinh hoạt thường ngày quá nghiêm ngặt. Thời gian nghỉ ngắn và nếu muốn đi vệ sinh thì phải được cho phép ra vào đặc biệt. Người lao động sợ bị trù dập nên không dám đề cập đến công việc.

Báo cáo cho rằng, cần thiết phải điều tra bổ sung về việc rò rỉ hóa chất. Người lao động đang làm việc trong môi trường mở tiếp xúc với nhiều loại hóa chất đa dạng nhưng lại không nhận thức được về những rủi ro hóa chất trong công đoạn lắp ráp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Samsung bác bỏ báo cáo của IPEN

Bình luận về báo cáo của IPEN, Samsung lấy làm tiếc về việc CGFED hợp tác cùng IPEN tiến hành nghiên cứu điều tra đã không hề đến thăm nhà máy Samsung Điện tử Việt Nam hay xác minh lại lập trường quan điểm của công ty mà chỉ đơn phương đưa ra bản báo cáo về những nội dung không hề có căn cứ xác thực.

Samsung khẳng định tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều đang tuân thủ một cách nghiêm ngặt pháp luật Việt Nam cũng như những tiêu chuẩn toàn cầu.

Theo Samsung, thông tin Samsung không đưa hợp đồng cho người lao động là hoàn toàn sai. Tất cả các cán bộ nhân viên Samsung ngay khi vào công ty đều được ký hợp đồng lao động, công ty và bản thân người lao động mỗi bên giữ 1 bản.

Cũng theo Samsung, thông tin thời gian nghỉ ngắn và khi muốn đi vệ sinh phải được cho phép ra vào đặc biệt là điều không đúng sự thực. Các nhân viên tại Samsung Điện tử Việt Nam có thể sử dụng nhà vệ sinh bất kỳ lúc nào và không phải chịu bất kỳ giới hạn gì về thời gian.

Về vấn đề hóa chất, Samsung cho biết công ty có sử dụng hóa chất trong một số công đoạn, trường hợp này đều áp dụng các biện pháp phù hợp để người thực hiện các công đoạn không bị phơi nhiễm với hóa chất nhờ thiết bị thoát khí được trang bị đầy đủ bên trong các thiết bị khép kín, cùng với việc đeo các trang thiết bị bảo hộ.

Bằng việc đo lường đánh giá môi trường làm việc 2 lần mỗi năm, cao hơn so với tiêu chuẩn của Việt Nam (mỗi năm 1 lần), Samsung Điện tử Việt Nam đã và đang duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn. Toàn thể nhân viên công ty ngoài việc được đào tạo khi vào làm tại công ty còn được định kỳ đào tạo bắt buộc 1 lần mỗi năm về an toàn môi trường.

Về vấn đề thai sản, Samsung khẳng định, công ty bảo vệ nhân viên là phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ theo Luật lao động Việt Nam và hoàn toàn không có việc cắt giảm lương một cách bất hợp lý vì lý do mang thai. Ngay khi nhân viên được xác nhận mang thai sẽ lập tức tiến hành đăng ký thuộc diện đối tượng bà mẹ mang thai và nuôi con nhỏ được bảo hộ và có dây chuyền làm việc riêng chuyên dành cho bà bầu, có ghế ngồi và bữa ăn đặc biệt (2 lần mỗi tuần).

Khi nhân viên mang thai từ 7 tháng trở lên thì có cơ chế cho phép được nghỉ thai sản sớm đối với những người có nguyện vọng. Ngoài ra, thai phụ còn có thể tự do sử dụng trung tâm y tế trong công ty để kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình và được phép nghỉ ngơi bất kỳ lúc nào.

Samsung Điện tử Việt Nam (SEV, SEVT) có hơn 100 nghìn lao động, mỗi năm hiện đang sản xuất khoảng 180 triệu chiếc điện thoại thông minh và máy tính bảng, xuất khẩu đi khoảng 120 quốc gia trên toàn thế giới, chiếm hơn 20% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.