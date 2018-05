Sân golf lịch sử tại Sacramento có thể phải đóng cửa vì làm ăn thua lỗ sau gần 1 thế kỷ hoạt động

Theo thông tin mới nhất, công ty The First Tee, cơ quan điều hành sân golf William Land muốn chấm dứt hợp đồng thuê sân với thành phố Sacramento vào cuối tháng 6/2018. Họ cho hay, năm ngoái công ty đã lỗ 350.000 USD, ước tính trong năm nay công ty sẽ phải chịu lỗ thêm 150.000 USD nếu tiếp tục duy trì hoạt động của sân golf. Nguyên nhân là do số lượng golfer và doanh thu giảm mạnh. Nếu phía chính quyền thành phố không thể đưa ra thỏa thuận để giảm bớt chí phí thua lỗ thì sân golf này sẽ đóng cửa sau gần 1 thế kỷ hoạt động.



Trong bức thư gửi chính quyền thành phố, đại diện công ty điều hành sân golf cho biết, họ đã đầu từ hơn 1,3 triệu USD vào sân golf này kể từ khi tiếp quản cơ sở từ năm 1998. Họ cũng tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng tại sân golf, cung cấp các chương trình giáo dục, nâng cao giá trị cuộc sống và thúc đẩy lựa chọn lành mạnh thông qua golf.

"Sân golf là tài sản của cộng đồng. Tôi gọi nó là một không gian đồng quê xanh cho mọi người giữa thành phố", Thị trưởng thành phố Darrell Steinberg đánh giá.



Sân golf William Land là sân golf 9 lỗ đầu tiên trong thành phố Sacrameto, là điểm đến quen thuộc của những golfer địa phương từ năm 1924. Cho đến nay, nó vẫn là một điểm đến thu hút kỳ lạ với cư dân và những tay golf ở địa phương. Ở đây, bạn có thể thấy người dân dẫn thú cưng đi dạo hay trẻ em chạy quanh trong khi những tay golf say sưa với trò chơi của mình.

Đối với Mike Mcpoyle và con trai Sean, những golfer ở địa phương, nơi đây không chỉ là nơi họ giải trí mà còn gắn bó với nhiều kỉ niệm trong suốt 2 thập kỷ quả. "Đó là cái nôi của golf tại thành phố này. Chúng tôi rất trân quý nó", Mike cho biết. Hai cha con nhà McPoyle đã chơi golf tại đây khi Sean mới 12 tuổi. Họ vẫn thường xuyên tới sân vài lần mỗi tuần.

Rất nhiều người khác không tin rằng sân golf William Land sẽ đóng cửa. Họ đều đồng tình tìm cách giữ lại sân golf, cho dù cơ quan quản lý là The First Tee hay công ty khác.

Đại diện chính quyền thành phố cho biết: "Bức thư của The First Tee quá bất ngờ. Nếu biết trước điều này 3-4 năm trước, chúng tôi đã có thể làm việc với họ để cải thiện hoạt động của sân golf. Tuy nhiên, thời điểm này đã quá gấp gáp. Chúng tôi đang gặp đại diện của công ty để tìm cách giải quyết vấn đề".