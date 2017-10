Sản lượng thép Trung Quốc tháng 9 giảm

Sản lượng thép của Trung Quốc trong tháng 9 giảm 3,7% so với tháng 8 do các nhà máy tại quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới cắt sản lượng nhằm tuân thủ chính sách bảo vệ môi trường và làm sạch không khí.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng thép quốc gia này vẫn ở mức cao. Sản lượng thép thô tháng trước đạt 71,83 triệu tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa tổng sản lượng 3 quý năm 2017 lên 638,73 triệu tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho hay.

Sản lượng thép trong tháng 9 ở mức thấp nhất kể từ tháng 2. Sản lượng thép trung bình hàng ngày trong tháng trước đạt 2,39 triệu tấn, giảm 0,5% từ mức 2,41 triệu tấn hồi tháng 8.

Giá thép thanh giao sau tại Trung Quốc tăng tới 40% trong năm nay do chính phủ đóng cửa các nhà máy thép hoạt động kém hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường. Hàng năm, chính phủ thắt chặt sản lượng thép vào mùa đông khi tình hình ô nhiễm không khí trở nên nghiêm trọng. Giai đoạn cắt giảm sản lượng thường kéo dài từ tháng 12 năm nay đến tháng 2 năm sau.

Thế nhưng năm nay, chính phủ khởi động cắt giảm sớm hơn, bắt đầu từ tháng 11 kéo dài đến tháng 3/2018 và áp dụng trên 26 thành phố lớn trong đó bao gồm cả Bắc Kinh. Tại Đường Sơn- một thành phố công nghiệp phía đông bắc tỉnh Hà Bắc, việc cắt giảm sản lượng thép thậm chí bắt đầu từ hồi tháng 9. Thành phố Hàm Đan (thuộc tỉnh Hà Bắc) và thành phố Trịnh Châu (thuộc tỉnh Hà Nam) bắt đầu chiến dịch cắt giảm 50% sản lượng kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.