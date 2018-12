Sản phẩm ăn theo AFF Cup tăng giá nhờ sức nóng của trận chung kết

Dạo qua các con phố như phố Huế, Hàng Bài, Hàng Mã, Hàng Gai, Lương Văn Can, Minh Khai... các hàng bán đồ cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam mọc lên "như nấm" do nhu cầu của hàng triệu người hâm mộ đổ ra đường cổ vũ cho đội bóng.

Trước giờ bóng lăn, hàng triệu người hâm mộ trên cả nước đã muốn cổ vũ để tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà. Vì vậy, thị trường đồ cổ vũ bóng đá đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, với cảnh người mua kẻ bán tấp nập, rộn ràng vui như tết.

Theo chủ các cửa hàng kinh doanh đồ thể thao tại Hà Nội, những ngày vừa qua, doanh thu của cửa hàng tăng gấp 2-3 lần ngày thường. Không chỉ các chủ buôn thu lãi trong dịp này, nhiều sinh viên, người nội trợ cũng nhanh chóng bắt nhịp, tranh thủ bán các đồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam để kiếm lời.

Hồng Nhung, sinh viên trường Đại học Lao động, Thương bình và Xã hội chia sẻ, khi thấy mọi người đổ ra đường rất đông và có nhu cầu mua cờ, kèn, băngrôn rất nhiều để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam nên đã bỏ tiền ra đầu tư nhập 250 băngrôn buộc đầu, 200 cờ nhỏ, 100 cờ lớn và một số áo cờ đỏ sao vàng.

Sức mua tăng cao kéo theo giá của các mặt hàng này cũng tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Chị Dung, chủ một cửa hàng bán decal trên phố Hàng Mã cho biết hiện áo thun in hình cờ đỏ sao vàng năm cánh có giá 80.000-100.000 đồng, tăng 10.000-20.000 đồng/chiếc; mũ in hình cờ đỏ sao vàng thì có giá chung 60.000/chiếc; cờ Tổ quốc tùy thuộc kích cỡ mà có giá bán từ 50.000-150.000 đồng/chiếc; băngrôn cổ vũ 10.000 đồng/chiếc; kèn thì có 3 loại tương ứng với mức giá từ 30.000-60.000 đồng; sticker dán mặt hình cờ Tổ quốc có giá dao động từ 5.000-7.000 đồng/chiếc... Một số cửa hàng còn đưa ra chương trình khuyến mại như mua áo tặng băng rôn hoặc sticker dán mặt.

Anh Nguyễn Văn Dũng, chủ một của hàng in ấn trên phố Huế (Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết trong những ngày gần đây, lượng người đặt mua băngrôn, biểu tượng cờ và hình trái tim tăng cao và với số lượng lớn. Nhất là sau khi Đội tuyển bóng đá Việt Nam chỉ còn một trận đấu nữa là chạm tay vào cúp vàng mà 10 năm rồi người hâm mộ mong đợi khiến lượng khách mua hàng tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường. Vào ngày 15/12, những sản phẩm này dự kiến sẽ có nhiều người mua hơn.

Ngoài ra, những sản phẩm này đang bị đẩy giá tăng cao đột ngột. Ví dụ, như một chiếc biểu tượng hình trái tim để dán lên mặt có giá hoàn thiện tại cửa hàng khoảng 1.500-2.000 đồng/chiếc nhưng khi ra đến thị trường có giá dao động từ 5.000-10.000/chiếc.

Các tiểu thương cho biết giá các mặt hàng phục vụ bóng đá những ngày qua là mức “trên trời” nhưng sức hút vẫn không hề giảm, góp phần làm cho không khí trước giờ bóng lăn nóng hơn bao giờ hết. Dự báo, rất có thể đúng vào ngày đội tuyển bóng đá Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, giá bán những mặt hàng cổ vũ bóng đá sẽ tăng mạnh hơn nữa bởi nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung có hạn.

Để phục vụ nhu cầu xem bóng đá cho những fan hâm mộ môn túc cầu không kiếm được vé vào sân Mỹ Đình, tại Hà Nội còn tổ chức nhiều tụ điểm xem bóng đá, với không khí sôi động cuồng nhiệt không kém như sân Hàng Đẫy, các nhà hàng trên phố Bà Triệu, Yên Lãng, Trần Phú...

Không khí ở đây cũng ngập tràn màu cờ sắc áo không khác gì ngoài sân đấu với hàng trăm người hâm mộ tụ tập, ăn uống dưới màn hình led 500 inch sẽ đem đến cho bạn trải nghiệm thực thụ khi theo dõi những màn giao tranh của tuyển Việt Nam và Malaysia./.