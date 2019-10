Sáng ngủ dậy thấy 5 triệu chứng này thì nhiều khả năng sức khỏe của bạn đang khá tệ

Buổi sáng thường là khoảng thời gian cơ thể chúng ta tràn đầy năng lượng nhất, nhưng nếu bạn lại không cảm nhận được điều này thì nên xem lại sức khỏe của bản thân. Một số dấu hiệu lạ xuất hiện vào buổi sáng sẽ giúp bạn đoán biết được phần nào tình trạng sức khỏe hiện tại của mình.

Đầu óc xây xẩm, chóng mặt, choáng váng

Khi thức dậy, nếu bạn cảm thấy đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt thì đây là biểu hiện cho thấy cơ thể bạn đang bị thiếu máu. Loại trừ trường hợp đột ngột bật dậy gây chóng mặt bất ngờ thì nếu triệu chứng choáng váng kéo dài liên tục, bạn cần kiểm tra lại huyết áp trong cơ thể của mình. Những người gặp phải hiện tượng này thường bị huyết áp thấp hoặc lượng đường trong máu quá thấp.

Thay đổi sắc mặt, môi tái nhợt



Sau khi bước xuống giường, nếu soi gương thấy sắc mặt ửng đỏ thì bạn nên đo huyết áp của mình ngay, nhất là những người có tiền sử mắc bệnh tim. Trong trường hợp môi chuyển sang màu trắng thì chứng tỏ cơ thể đang thiếu máu nghiêm trọng, cần được bổ sung gấp. Còn nếu sắc mặt chuyển sang màu vàng thì đó là lúc cơ thể bạn cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Mắt bị khô, lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng



Buổi sáng thức dậy, đôi mắt của bạn phải sáng và trong thì mới phản ánh tình trạng sức khỏe đang ổn định. Còn nếu thấy mắt bị khô, lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh về gan hoặc do cơ thể bị nóng trong. Lúc này, bạn nên điều chỉnh chế độ ăn, bổ sung thêm các món detox giúp đào thải độc tố trong cơ thể.

Bị ù tai



Sáng ngủ dậy thấy có hiện tượng ù tai thì nguyên nhân có thể là do bạn sinh hoạt không điều độ, uống nhiều rượu bia hoặc do ăn các loại thực phẩm gây kích thích như ớt, hạt tiêu. Nếu thấy đi kèm với triệu chứng lưng eo mỏi mệt thì rất có thể là do bạn đã làm việc quá sức, cần dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

Teo nướu, lợi chảy máu, hôi miệng



Sau khi đánh răng, nếu thấy phần nướu bị teo lại, lợi sưng đỏ, chảy máu thì nó có thể ngầm cảnh báo các bệnh về răng miệng như viêm nha chu, sâu răng. Lúc này, bạn nên chủ động bổ sung vitamin để phòng ngừa từ sớm.

Còn sau khi đánh răng, nếu vẫn cảm thấy có tình trạng hôi miệng thì rất có thể là do dạ dày đang gặp vấn đề. Bạn cần bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất xơ từ rau xanh và vệ sinh khoang miệng sau khi ăn bằng nước súc miệng.

Source (Nguồn): Sohu