Sau cơn mưa trắng trời, CSGT Bạc Liêu giúp dân di chuyển trong "biển" nước

Mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ đã làm cho cả thành phố này ngập sâu trong biển nước. Nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng "thất thủ", ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của người dân.



Sau cơn mưa, nhiều tuyến đường ngập sâu trong biển nước

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, lúc 15 giờ 30 phút, tại nhiều tuyến đường chính của TP Bạc Liêu như Trần Phú, Võ Thị Sáu, Bà Triệu, Lê Văn Duyệt, Hai Bà Trưng, Hoàng Văn Thụ, 30/4, Hòa Bình, khu vực Quảng trường Hùng Vương…nước ngập sâu từ 30-60cm.

Do nước ngập sâu, nhiều phương tiện bị chết máy

Hàng chục chiếc xe chết máy nằm la liệt trên đường, người dân phải dẫn bộ. Nhiều nhà dân bị nước tràn vào làm hư hỏng đồ đạc, cùng với đó là nước ở các cống tràn lên trên đường có màu đen bốc mùi hôi thối.

Tuyến đường Trần Phú, nước ngập sâu hơn nửa bánh xe, nhiều phương tiện phải nối đuôi nhau để di chuyển

Do nước ngập sâu, di chuyển khó

Lực lượng CSGT giúp người dân có xe bị chết máy

Do nước ngập sâu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an TP Bạc Liêu đã huy động nhiều lực lượng điều tiết giao thông và giúp người dân có xe bị chết máy.

Đến 17 giờ, tình trạng ngập nước vẫn xảy ra tại một số tuyến đường.