Sau Google, hàng loạt 'ông lớn' công nghệ Mỹ bắt đầu cắt nguồn cung cho Huawei

Các nhà sản xuất chip bao gồm Intel Corp, Qualcomm Inc., Xilinx Inc. và Broadcom Inc. chỉ thị nhân viên không cung cấp sản phẩm cho Huawei đến khi nhận được thông báo thêm, Bloomberg trích dẫn các nguồn tin cho biết.

Trước đó, Google cắt nguồn cung cấp dịch vụ phần cứng và phần mềm cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, một nguồn tin giấu tên khác cho biết.

Một sản phẩm của Huawei. (Ảnh: Marlene Awaad/Bloomberg)

Các động thái được dự đoán trước này sẽ gây ra cản trở không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Huawei - nhà cung cấp thiết bị mạng lớn nhất thế giới và nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới.

Chính quyền Tổng thống Trump hôm thứ Sáu (17/5) liệt kê Huawei vào 'danh sách đen' và đe dọa sẽ ngừng cung cấp phần mềm và các sản phẩm bán dẫn Mỹ cho công ty này.

Theo Bloomberg, ngừng bán các linh kiện quan trọng cho Huawei có thể làm gián đoạn hoặc suy giảm hoạt động của các công ty sản xuất chip lớn của Mỹ và trì hoãn việc triển khai các mạng không dây 5G quan trọng trên toàn thế giới - bao gồm cả ở Trung Quốc. Tức là làm tổn thương các công ty Mỹ đang phát triển dựa vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Nếu thực hiện đầy đủ, hành động của chính quyền Tổng thống Trump có thể ảnh hưởng đáng kể với ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Intel là nhà cung cấp chip máy chủ chính cho công ty Trung Quốc, trong khi Qualcomm cung cấp bộ xử lý và modem cho nhiều điện thoại thông minh, Xilinx bán chip lập trình được sử dụng trong mạng và Broadcom là nhà cung cấp chip chuyển đổi.

Huawei phụ thuộc rất nhiều vào các sản phẩm bán dẫn Mỹ và có khả năng bị tê liệt nghiêm trọng nếu không có nguồn cung cấp này, Ryan Koontz, một nhà phân tích của Rosenblatt Securities Inc., Mỹ, cho biết. Bên cạnh đó, lệnh cấm có thể khiến Trung Quốc trì hoãn việc xây dựng mạng 5G, có tác động đến nhiều nhà cung cấp linh kiện toàn cầu.

Tuy nhiên, Huawei được cho là dự trữ đủ chip và các thành phần quan trọng khác để duy trì hoạt động kinh doanh của mình trong ít nhất ba tháng. Họ chuẩn bị cho một sự kiện như thế này kể từ ít nhất giữa năm 2018, vừa tích trữ các thành phần vừa cố gắng thiết kế chip riêng, các nguồn tin cho biết.

Nhưng các đại diện của Huawei cho rằng họ trở thành một điều kiện thương lượng trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, và họ có thể tiếp tục mua lại các sản phẩm Mỹ nếu một thỏa thuận được đưa ra.

Hiện các nhà sản xuất chip chưa bình luận gì về hành động này

Động thái của các công ty Mỹ có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ngoài một cuộc chiến thương mại làm náo loạn thị trường toàn cầu trong nhiều tháng, Mỹ gây áp lực cho cả đồng minh và đối thủ để tránh sử dụng Huawei cho mạng 5G - yếu tố góp phần hình thành xương sống của nền kinh tế hiện đại.

(Nguồn: Bloomberg)