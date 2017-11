Sau khi "đổi chủ", Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) công bố lợi nhuận quý 3 gấp 3 lần cùng kỳ

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (mã chứng khoán HNF) vừa có báo cáo tài chính quý 3/2017 với doanh thu thuần đạt gần 404 tỷ đồng, tăng 6,5% so với quý 3/2016, trong khi gián vốn tăng nhẹ hơn, chỉ 3,4% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 129 tỷ đồng.

Nhờ chi phí các loại đều giảm, dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu về trong quý 3 đạt 24,8 tỷ đồng, gấp gần 3 lần quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu Thực phẩm Hữu Nghị đạt hơn 1.005 tỷ đồng, tăng nhẹ so với doanh thu 988 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó giá vốn bỏ ra chỉ xấp xỉ bằng cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt được trên 248 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt 4,2 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ. Trong khi chi phí tài chính giảm 2,5 tỷ đồng, xuống còn 5,5 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý còn gần 85 tỷ đồng, giảm 186,5 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó tiền mặt tại quỹ còn hơn 78 triệu đồng; tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 50,7 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đồng so với đầu năm. Còn tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng còn 33,8 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 220 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trừ các loại chi phí, 9 tháng đầu năm 2017 Thực phẩm Hữu Nghị lãi trước thuế 50,45 tỷ đồng, vượt gần 28% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (39,5 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 40,22 tỷ đồng, tăng trưởng 73% so với cùng kỳ năm 2016.

Lượng hàng tồn kho giảm một nửa, còn 76 tỷ đồng – chủ yếu do giảm tồn kho thành phẩm và nguyên vật liệu. Tổng cộng tài sản đạt 640 tỷ đồng, giảm gần 70 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả cũng giảm được gần 80 tỷ đồng.

Thực phẩm Hữu Nghị vốn là công ty con của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Vinataba. Tháng 4/2017, Vinataba đã chuyển nhượng toàn bộ 52% cổ phần của Hữu Nghị cho các nhà đầu tư khác. Trước đó, vào tháng 3/2017, Vinataba cũng thoái toàn bộ 51% cổ phần tại Bánh kẹo Hải Hà.