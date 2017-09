Sau nhiều “ông lớn” địa ốc Việt như VinGroup, FLC, BRG…đại gia BĐS ngoại đang rục rịch rót tỷ đô vào nơi này

Mới đây, Savills Việt Nam tiết lộ một thương vụ tỷ đô nhắm vào bất động sản công nghiệp Việt Nam vừa được kích hoạt giữa tập đoàn Hemaraj Land & Development của Thái Lan và Cienco 4 của Việt Nam. Hai doanh nghiệp này đã chính thức bắt tay hợp tác thành lập một liên doanh đầu tư vào dự án KCN tại Nghệ An.

Dự án đầu tư và xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp - đô thị Hemaraj tại Khu kinh tế Đông Nam có tổng diện tích khoảng 3.200 hecta, thuộc địa bàn 2 huyện Nghi Lộc và Diễn Châu. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 23.000 tỷ đồng (1 tỷ USD), phát triển làm 7 giai đoạn từ nay đến 2038. Giai đoạn 1 có quy mô 500ha, dự kiến khởi công vào tháng 10 tới đây với tổng mức đầu tư hơn 2.056 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào 2021.

Hemaraj là doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan với các lĩnh vực chính như xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. Hiện nay Tập đoàn Hemaraj đang sở hữu và phát triển 8 Khu công nghiệp đẳng cấp quốc tế với diện tích 7.000 ha quy tụ 600 doanh nghiệp đến từ các quốc gia trên thế giới, trong đó có rất nhiều tên tuổi lớn về lĩnh vực logistics, sản xuất ô tô, năng lượng…

Kế hoạch này của Hemaraj báo hiệu một xu hướng, làn sóng đầu tư mới vào bất động sản Nghệ An. Theo báo cáo của tỉnh này, năm 2016 đã có khoảng gần 31 nghìn tỷ đồng được các nhà đầu tư cam kết rót vào 120 dự án. Từ đầu 2017 đến nay cũng đã có khoảng 96 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký khoảng hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án lớn như KCN – đô thị Hemaraj, khu nghỉ dưỡng Cầu Cau…

Không chỉ có đại gia BĐS của Thái Lan triển khai đầu tư ở Nghệ An mà mới đây một đại gia khác đến từ Hàn Quốc cũng ngỏ ý muốn rót tiền tỷ vào nơi đây. Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư Nghệ An, mới đây họ đã làm việc với Công ty DKNEC để nghe đại gia này trình bày về tham vọng, khả năng đầu tư xây dựng dự án dự án Khu công nghiệp và kinh tế xanh - GEL City xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai có tổng diện tích 260 ha. Chủ đầu tư dự án này là liên danh DKNEC - OMEGA - ALPHA; tổng số vốn đầu tư hơn 9.162 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn của chủ đầu tư chiếm 20%, 80% còn lại là nguồn vốn vay và huy động từ các nhà đầu tư thứ cấp.

Trong những năm gần đây, với chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, Nghệ An đã liên tục được nhiều “ông lớn” địa ốc trong và ngoài nước rót vốn đầu tư. Trong đó, một số tập đoàn có tên tuổi trên thị trường đã tìm đến Nghệ An, hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp của họ như Becamex, VSIP, Hemaraj...hay VinGroup, FLC, T&T, BRG cũng đã đầu tư và nghiên cứu vào mảng BĐS nghỉ dưỡng, đô thị dịch vụ.

Dự án khu công nghiệp đô thị VSIP Nghệ An. Nguồn ảnh: Báo Nghệ An

Chẳng hạn tập đoàn Vingroup đã khánh thành vào khai trương dự án Vinpearl Cửa Hội vào tháng 4 vừa qua. Dự án được xây dựng trên diện tích 40ha, tổng mức đầu tư 900 tỷ, gồm khu biệt thư nghỉ dưỡng 5 sao (6,9ha), khách sạn 5 sao cao 4 tầng (5.000m2), khu nhà hàng, bến du thuyền và tiện ích nội khu (10.000m2).

Tập đoàn Vingroup cũng đã đề xuất triển khai xây dựng chuỗi 03 dự án Trung tâm thương mại Vincom tại các thị xã Cửa Lò, Hoàng mai, Thái Hòa với tổng mức đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng.

Tập đoàn FLC hồi tháng 5/2017 cũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhằm xúc tiến đầu tư vào một khu nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí tại xã xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc. Theo cam kết của FLC thì tập đoàn này có khả năng sẽ rót khoảng 5.000 tỷ cho dự án này, triển khai xây dựng trên quy mô diện tích khoảng 570ha.

Một dự án khu nghỉ dưỡng khác cũng đã được tỉnh này cấp giấy chứng nhận cho Cienco 4 làm chủ đầu tư, đó là khu du lịch kết hợp nghĩ dưỡng Cầu Cau tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, với tổng mức đầu tư trên 1500 tỷ.

Nhiều đại gia BĐS khác cũng đã có những bước khởi đầu tư khi nghiên cứu cũng như có thỏa thuận với Nghệ An để phát triển các dự án BĐS quy mô lớn ở nơi đây. Chẳng hạn dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và dịch vụ tại Khu kinh tế Đông Nam do Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc đề xuất; Dự án Cáp treo và Quần thể khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng biển Cửa Lò do Công ty CP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Bình Minh đề xuất, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng; T&T Group cũng đang nhiên cứu, khảo sát đầu tư khu đô thị dịch vụ, sinh thái và thương mại quy mô 190ha tại phía Tây thành phố Vinh…

Rõ ràng không chỉ có nhiều “ông lớn” địa ốc Việt đang quan tâm đầu tư vào BĐS Nghệ An, mà bên cạnh đó còn là loạt đại gia ngoại như Hemaraj của Thái Lan, VSIP của Singapore, Công ty DKNEC của Hàn Quốc…đang biến nơi đây thành một thị trường mới nổi đầy triển vọng.