Sau Than Núi Béo, Than Đèo Nai và Than Cọc Sáu, Vinacomin lại vừa gửi đề nghị chào mua công khai cổ phần Than Hà Tu

CTCP Than Hà Tu – Vinacomin (mã chứng khoán THT) vừa công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu THT.



Theo đó, ngày 27/9/2018 Than Hà Tu đã nhận được đăng ký chào mua công khai cổ phiếu THT của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin). Trong đó Vinacomin đề nghị chào mua công khai 3.439.184 cổ phiếu THT tương ứng 14% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Than Hà Tu.

Giá chào mua 6.700 đồng/cổ phiếu.

Cùng ngày HĐQT Than Hà Tu đã tiến hành họp xem xét việc chào mua công khai của Vinacomin. Kết quả, cả 5/5 Thành viên HĐQT Than Hà Tu đã quyết định nhất trí việc Vinacomin chào mua công khai 14% vốn cổ phần công ty với giá 6.700 đồng/cổ phiếu.

Vinacomin cần thực hiện tiếp các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện tại Vinacomin đang là cổ đông lớn sở hữu hơn 6,96 triệu cổ phần Than Hà Tu tương ứng 28,33% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Hiện trên thị trường cổ phiếu THT đang giao dịch ở mức giá 6.500 đồng/cổ phiếu – mức giá cao nhất của cổ phiếu THT trong vòng hơn 2 năm gần đây.

Trước khi chào mua cổ phần Than Hà Tu, Vinacomin đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Than Đèo Nai và Than Núi Béo lên 65%. Và cũng đã gửi hồ sơ chào mua công khai hơn 4,5 triệu cổ phần Than Cọc Sáu với giá chào mua 4.600 đồng/cổ phiếu. Dự kiến nếu chào mua thành công Vinacomin cũng nâng tỷ lệ sở hữu tại Than Cóc Sáu lên 65%.