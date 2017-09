Sau vụ cháy nhà máy thép Trung Quốc, giá thép cán nóng đạt mức kỷ lục

Công ty thép Bengang Steel Plates Co cho biết họ đang nỗ lực cung cấp đủ nguồn hàng cho khách hàng sau khi một nhà máy bị cháy vào hôm thứ 6 khiến 1/3 sản lượng thép bị ảnh hưởng.

Hiện tại, công ty đang cố gắng khắc phục thiệt hại gây ra bởi vụ cháy tại nhà máy tỉnh Liêu Ninh. Tuy nhiên, đại diện công ty mẹ Benxi Steel Group cho biết vẫn chưa thể chắc chắn khi nào hoạt động sửa chữa được hoàn tất. Bengang sở hữu 4 lò luyện thép với tổng công suất khoảng 10,75 triệu tấn.

Thông tin sự cố tại nhà máy của Bengang đã đẩy giá thép cán nóng trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải tăng lên ngưỡng kỷ lục vào hôm thứ 2 khi đạt 4.400 nhân dân tệ/tấn (tương đương 674,48 USD/tấn). Hôm thứ 6, giá mặt hàng này tăng vọt 6% sau khi vụ cháy nhà máy thép xảy ra. Giá thép thanh cũng tăng mạnh kể từ hôm thứ 6 và chạm mức cao nhất trong vòng 4,5 năm vào đầu phiên hôm thứ 2.

Trong năm 2016, Bengang sản xuất 9,69 triệu tấn gang và 11,27 triệu tấn thép cán nóng. Theo Reuters cho biết khoảng 10.000 tấn gang/ngày bị ảnh hưởng sau trận hỏa hoạn.

Bengang dự kiến sẽ thực hiện kiểm tra an toàn và điều tra nguyên nhân của vụ cháy đồng thời điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng và sản xuất nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn thêm 1 lần nữa.

Các chuyên gia phân tích và nhà đầu tư cho rằng sau sự cố tại nhà máy của Bengang giới chức sẽ siết chặt việc kiểm tra an toàn tại các nhà máy thép của Trung Quốc.

Một nhà đầu tư tỉnh Liêu Ninh nhận định "Tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi nhận thấy nguồn cung không hề bị thiếu trên thị trường giao ngay. Tuy nhiên, mọi người vẫn kỳ vọng rằng nguồn cung sẽ bị thắt chặt trong tương lai do các nhà máy có thể giảm sản lượng vì lý do an toàn".