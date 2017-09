Say đắm cùng “Dạ tiệc mùa thu” tại khu vườn Sunshine City

Đến tham dự chương trình, các khách mời đã được tham gia vào những hoạt động vui chơi giải trí vô cùng hấp dẫn, trong không khí thu Hà Nội giao hoà với không gian sang trọng và đẳng cấp của dự án Sunshine City, với những dáng nét vừa hiện đại vừa lãng mạn cổ điển, đúng như chủ đề của sự kiện: “Dạ tiệc mùa thu”.

Một không gian mô phỏng vườn thu châu Âu với lá phong đỏ rực đã được tái dựng với vô vàn các hoạt động thú vị, hấp dẫn. Từ những bức ký họa do các hoạ sỹ chuyên nghiệp vẽ tặng quan khách, ánh mắt háo hức của trẻ thơ trước các nghệ sỹ đường phố say mê biểu diễn cho đến “bữa tiệc” âm thanh và ánh sáng với những tuyệt phẩm âm nhạc, những giọng ca làm say đắm lòng người…

Tất cả đã làm nên một món quà tinh thần đầy ý nghĩa của Sunshine Group mang đến cho khách hàng vào những ngày giữa thu, bên cạnh những phần quà giá trị lớn thông qua các mini game đã được diễn ra vô cùng sôi động ngay tại sự kiện.

Cùng với đó là tiệc nướng BBQ được chế biến từ các đầu bếp tài hoa bậc nhất Hà thành, cùng hương vị quyến rũ của bia tươi châu Âu hảo hạng ngập tràn buổi lễ hội.

Nếu các hoạt động ngoài trời mang phong cách lễ hội đường phố sôi động, rực rỡ sắc màu thì tại khu vực giới thiệu dự án lại là sự tập trung của hầu hết các khách hàng, các nhà đầu tư nóng lòng quan tâm đến dự án đang rất được kỳ vọng này.

Tọa lạc tại khu đô thị Nam Thăng Long, view sông Hồng, hồ Tây và sân golf Ciputa với phong cách thiết kế tinh tế, sang trọng, sở hữu gần 40 tiện ích 5 sao cùng ứng dụng công nghệ quản lý thông minh, hiện đại, Sunshine City xứng đáng là “thiên đường nghỉ dưỡng” ngay trong lòng Hà Nội, mang đến cơ hội an cư và đầu tư đầy tiềm năng cho khách hàng và các nhà đầu tư.

Trước sức hút ngày một lớn của Sunshine City, ngay khi buổi dạ tiệc còn chưa kết thúc, hàng trăm suất đặt chỗ mua căn hộ và biệt thự đã được khách hàng đăng ký để sở hữu chương trình ưu đãi hấp dẫn của CĐT, cùng các gói giải thưởng có trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động quảng bá dự án, “Dạ tiệc mùa thu” đã chính thức khởi đầu cho một loạt các sự kiện cuối tuần sẽ được Sunshine Group tổ chức thường xuyên tại khu vực cảnh quan xinh đẹp của Sunshine City, với mong muốn khách hàng có cơ hội trực tiếp cảm nhận được “hơi thở” của dự án.

Đồng thời, như thông tin của đại diện CĐT - ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó TGĐ Tập đoàn Sunshine Group - phát biểu tại sự kiện: “Khi dự án chính thức đi vào hoạt động, tại đây hàng tuần cũng sẽ diễn ra các sự kiện tương tự, với các chủ đề khác nhau để mọi cư dân có thể tạm gác những bộn bề thường nhật, cùng các thành viên trong gia đình nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống”.