Sẽ cưỡng chế các công trình vi phạm trên đường Nguyễn Khánh Toàn vào ngày 17/5

Theo Kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự đô thị tại Dự án Cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình phụ trợ (phường Quan Hoa) của UBND quận Cầu Giấy, quận sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Dự án Cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình phụ trợ, đảm bảo xử lý triệt để các công trình vi phạm.

Những công trình vi phạm trên mương thoát nước ở đường Nguyễn Khánh Toàn sẽ bị cưỡng chế vào ngày 17/5 tới đây.

Tiến hành lắp đặt hàng rào tôn sau khi hoàn thành công tác cưỡng chế, đảm bảo không để xảy ra tình trạng tái vi phạm.

Nắm chắc tình hình an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau cưỡng chế. Tổ chức thực hiện cưỡng chế đúng pháp luật, đảm bảo an toàn cho người, tài sản, phương tiện và các lực lượng tham gia cưỡng chế thu hồi đất, không để xảy ra sự cố bất ngờ”.

Theo các Quyết định cưỡng chế đã được UBND quận Cầu Giấy ban hành, thời gian cưỡng chế từ 8 giờ 00 phút ngày 17/5/2018 đến khi kết thúc (trong thời gian hành chính). Địa điểm cưỡng chế là phạm vi Dự án Cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình phụ trợ ở đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Về nơi tạm giữ tài sản cưỡng chế, ông Trần Việt Hà cho biết UBND phường Quan Hoa có trách nhiệm bố trí địa điểm, mặt bằng để tạm giữ tài sản.

Về công tác chuẩn bị thực hiện cưỡng chế, UBND phường Quan Hoa theo phân công tại mục 5 phần 1, có trách nhiệm thông báo đến người đang cư trú, cơ sở kinh doanh, người sử dụng đất tại khu vực cưỡng chế về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế, chậm nhất ngày 10/5/2018 (có lập biên bản thông báo).

Ngày 15/5/2018, Công ty Điện lực Cầu Giấy tiến hành kiểm tra cắt điện tại khu vực cưỡng chế.

Ngày 16/5/2018, các thành phần tham gia cưỡng chế họp rà soát công tác chuẩn bị cưỡng chế tại UBND phường Quan Hoa.

Nói về các bước tiến hành cưỡng chế, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết: “Đúng 7h30 ngày 17/5, các lực lượng, thành phần tham gia buổi cưỡng chế có mặt tại UBND phường Quan Hoa, quán triệt kế hoạch sau đó di chuyển đến hiện trường tổ chức cưỡng chế.

Triển khai công tác bảo vệ và các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong khu vực thi hành công vụ và các khu vực có liên quan trong suốt quá trình thi hành cưỡng chế (chú ý kiểm tra điện, phòng chống cháy, nổ).

Công bố các Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Kiểm tra, rà phá bom mìn, vật liệu nổ và di chuyển toàn bộ người ra khỏi khu vực thực hiện cưỡng chế phá dỡ. Thống kê, niêm phong và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế theo quy định; tháo dỡ và cưỡng chế theo quy định.