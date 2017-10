Sếp của chuỗi nhà hàng King BBQ, Thai Express: Lãnh đạo giỏi phải sẵn sàng học hỏi, kể cả học từ người tạp vụ

Khi được hỏi về tố chất người lãnh đạo cần có trong thời đại công nghiệp 4.0, ông Lê Vũ Minh – Phó TGĐ kiêm Phó Chủ tịch phụ trách Nhượng quyền của RedSun cho biết: “Có một tiêu chí tôi tự xét cho bản thân và từ trước đến nay luôn làm theo nguyên tắc này: Learn to follow before you can lead (Tạm dịch: Hãy học hỏi cách đi theo trước khi bạn có thể lãnh đạo)”.

Redsun hiện sở hữu các thương hiệu nhà hàng King BBQ, Thai Express, Seoul Garden...

Ông Minh cho biết, trong thời đại mới, một trong những yếu tố người lãnh đạo cần thay đổi chính là mindset để luôn sẵn sàng học hỏi cái mới, cho dù là những cái rất nhỏ.

“Khi ở vị trí cao, chúng ta vẫn có thể học được những điều rất nhỏ từ nhân viên và những người xung quanh. CFO (Giám đốc Tài chính), thành viên HĐQT, hay thậm chí chị tạp vụ dưới nhà hàng, đâu đó khi trao đổi luôn luôn dạy cho mình bài học gì đó”, ông Minh chia sẻ tại Hội thảo “Lãnh đạo thành công thời Cách mạng công nghiệp 4.0” mới đây.

Bản thân Redsun cũng bắt đầu áp dụng KPI mới (Chỉ số đánh giá thực hiện công việc) với cấp lãnh đạo, trong đó có chỉ số ESI (Employee Satisfaction Index – chỉ số hài lòng của nhân viên). Theo đó, từ quản lý cấp trung (cấp trưởng phòng) trở lên, ai cũng có bộ tiêu chí để đánh giá.

Còn theo quan điểm của ông Bùi Tuấn Minh – Phó TGĐ Deloitte, trong bất cứ thời đại công nghiệp nào, hai yếu tố một nhà lãnh đạo cần có là Niềm tin (Trust) và Xây dựng tình yêu cho nhân viên.

Với một công ty dịch vụ kiểm toán, không có tài sản cố định, 3 loại chi phí lớn nhất của Deloitte ở thời điểm hiện tại là: Con người, Văn phòng, và Máy móc. Trong đó, con người là tài sản lớn nhất, quý giá nhất.

“Rất nhiều lãnh đạo Việt Nam mà tôi nói chuyện, họ nói mất 5 – 10 năm mới tin tưởng được một con người . Nhưng cá nhân tôi, ngày đầu tiên anh nhân viên đó bước vào làm việc ở cơ quan, tôi đã bắt đầu tin tưởng anh ta”.

“Khi anh ta bước ra ngoài làm việc với khách hàng thì anh ta là đại diện của Deloitte, anh ta là tên tuổi của Deloitte, mình mà không tin anh ấy, thì anh ấy sẽ không thể tự tin được. Khi đi ra ngoài tiếp xúc với khách hàng, anh ấy không thể làm tốt được, không thể cống hiến hết sức”.

Với việc Xây dựng tình yêu cho nhân viên, ông Minh cho biết, bao nhiêu năm nay ông đều quan tâm từ những cái nhỏ nhất.

“Tôi có thể tự hào là sinh nhật nhân viên nào tôi cũng gửi lời chúc mừng, và mỗi lời chúc tôi đều gửi tình cảm của mình vào đó chứ không phải ghi Chúc mừng sinh nhật rồi chấm hết. Đó là một trong những yếu tố mà tôi nghĩ rằng đã giúp tỷ lệ nghỉ việc của Deloitte hiện tại thấp hơn so với rất nhiều công ty kiểm toán hiện hành”, ông Minh lấy ví dụ.