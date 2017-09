'Siêu bão' tàn phá miền Trung tan hoang, 6 người chết

XEM CLIP:

Tại Thanh Hoá, trưa nay đã xảy ra một vụ đuối nước tại đầm tôm thuộc thôn 1, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Cường (35 tuổi). Anh Lâm bị đuối nước khi đang đánh cá tại đầm tôm, đúng lúc bão vào, cuốn xuống đầm. Mực nước dâng cao khiến anh Cường bị đuối sức, tử vong.

Tại Nghệ An, tính đến 16h ngà, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 1 người bị chết, 1 người bị thương do cơn bão số 10 gây ra.

Trường hợp bị chết là bà Đào Thị Thức (84 tuổi, trú phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò), bị tấm lợp bay trúng đầu lúc bão vào.

Mái tôn bay chắn giữa QL1A đoạn qua thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Thiện Lương

Chủ tịch TX Cửa Lò Doãn Tiến Dũng cho biết, bão số 10 đổ bộ vào gây tốc mái của hơn 200 hộ dân và 2 trường học. Có 17 ki-ốt ven biển bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó có 10 ki-ốt bị đánh sập hoàn toàn.

Ngoài ra, trên toàn tỉnh Nghệ An, có hàng nghìn ha lúa màu bị ngập, 5 đập thuỷ lợi bị sạt lở. Kè biển tại TX Hoàng Mai bị sạt 500m, nước tràn qua đê.

Hà Tĩnh là địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão nên chịu thiệt hại rất nặng nề. Tính đến chiều nay đã có một người chết.

Ki ốt của một hộ dân tại thị xã Cửa Lò bị bão đánh sập. Ảnh: Quốc Huy

Mưa bão đã khiến hơn 63.000 nhà dân bị đổ, tốc mái, nặng nhất là TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh; 29 thôn với gần 4.700 hộ dân của 4 huyện vùng ven biển, cửa sông bị ngập.

Quốc lộ 1A qua thị xã Kỳ Anh bị ách tắc nhiều giờ, đê biển tại Lộc Hà bị vỡ, nước biển tràn vào Cửa Sót.

Toàn tỉnh có trên 3.100ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó có hơn 2.000 ha nước ngọt và 1.100ha mặn lợ (800ha tôm và 300ha nhuyễn thể) bị ngập, hư hại hoàn toàn; đặc biệt có khoảng 60 tấn tôm của Công ty Graumet ở xã Kỳ Phương đã đến kỳ thu hoạch những chưa thu hoạch kịp bị thiệt hại nặng;

Cũng theo báo cáo sơ bộ được tổng hợp từ các địa phương, toàn tỉnh có hơn 63.000 nhà dân bị đổ, tốc mái. Hệ thống điện thắp sáng toàn tỉnh bị tê liệt từ lúc 10 giờ sáng.

Tại thị xã Kỳ Anh, bão làm đổ sập tháp truyền hình và 2 cột BTS của Viettel và Viễn thông Hà Tĩnh.

Quảng Bình đã có 2 người chết, 12 người bị thương (Quảng Trạch 6 người, Tuyên Hóa 2 người, Bố Trạch 4 người). Thiệt hại ban đầu khoảng 1.743.915 tỷ đồng.

Cây lớn và cột điện bị bão quật tung ở Hà Tĩnh. Ảnh: Duy Quang

Hiện tại Quảng Bình vẫn có mưa to, mực nước ở các sông đang lên, lượng mưa đo được phổ biến từ 150-200mm.

Bão đã làm gãy đổ nhiều cột điện, giật sập tháp viễn thông khiến toàn tỉnh Quảng Bình mất điện, một số vùng như Quảng Trạch bị gián đoạn liên lạc.

Tính đến chiều tối nay, tỉnh TT-Huế có 1 người chết, một người mất tích và 4 người bị thương do ảnh hưởng bão số 10.

Cơn bão đi qua cũng khiến 700 nhà dân trên địa bàn này bị tốc mái, hư hỏng; khoảng 20ha hoa màu và gần 65ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Một cơ quan tại thị xã Kỳ Anh bị bão thổi sạch mái. Ảnh: Duy Quang

Đê tại Lộc Hà bị vỡ, nước biển tràn vào sông. Ảnh: Lê Minh

Tôn bay trên đường tránh thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Thiện Lương

Tháp truyền hình tại thị xã Kỳ Anh bị bão quật gãy. Ảnh: Duy Quang

Một em nhỏ ở huyện Quảng Trạch, Quảng Bình xúc lại thùng gạo đã bị đổ do bão. (Ảnh: Hải Sâm)

Trường học ở xã Quảng Phú (Quảng Trạch, Quảng Bình) bị tung hết mái ngói. (Ảnh: Hải Sâm)

Một em nhỏ thất thần trong ngôi nhà đã bị bão thổi bay mái. Ảnh: Hải Sâm

Một trụ sở tại Quảng Trị bị bão bốc bung mái. Ảnh: Quang Thành

Mái tôn bị bão thổi bay nửa mái. Ảnh: Quang Thành

Ông Hà Sỹ Đồng, PCT UBND tỉnh Quảng Trị đến kiểm tra tại một hộ dân bị thiệt hại nặng nề sau bão. Ảnh: Quang Thành