Siêu dự án chống ngập: Chính phủ chỉ đạo TPHCM tự giải quyết

Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 do UBND TPHCM là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư. Do đó, UBND TPHCM chịu trách nhiệm toàn diện về việc đầu tư và hiệu quả của dự án.

Phó Thủ tướng nêu rõ việc tổ chức triển khai thực hiện dự án trên và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thưc hiện dự án là thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND TPHCM. Chủ tịch UBND TPHCM cần tập trung chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vướng mắc để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Trước đó, UBND TPHCM đã có văn bản cầu cứu Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Thủ tướng chủ trì họp với các Bộ Ban ngành và TPHCM để giải quyết vướng mắc của dự án.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hâu - giai đoạn 1 do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư có quy mô gần 10.000 tỉ đồng tạm ngừng thi công từ ngày 27/4 sau khi hoàn thành 72% khối lượng thi công do “cản trở” của công ty TNHH tư vấn xây dựng Meinhardt Việt Nam (công ty Meinhardt), đại diện cho liên danh tư vấn giám sát hợp đồng (TVGSHĐ) của dự án.

Công ty Meinhardt đã ký xác nhận khối lượng thi công hoàn thành nhưng không thêm những thông tin “cảnh báo” làm Sở Tài Chính không dám đặt bút ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân. Đến khi Chủ tịch UBND TPHCM trực tiếp chỉ đạo thì đơn vị tư vấn lại ký xác nhận gộp các đợt với nhau, không theo phụ lục 02 đã quy định.

Chính vì vậy, Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn đã từ chối giải ngân nguồn vốn để thực hiện dự án.

Tại buổi họp báo của UBND TPHCM diễn ra chiều 1/10, Phó Giám đốc Trung tâm chống ngập TPHCM Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết sau nhiều “khúc mắc” khiến dự án phải ngưng hoạt động, trung tâm đã chủ động tổ chức cuộc họp để các bên liên quan có cơ hội trực tiếp trao đổi, nhanh chóng gỡ khó cho dự án nhưng liên danh tư vấn giám sát hợp đồng (TVGSHĐ) từ chối không tham dự.

Chánh văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã thay mặt UBND TPHCM nhận lỗi với người dân, với Chính phủ và thừa nhận dự án chậm trễ ảnh hưởng lớn đến chất lượng, giá trị công trình, làm phát sinh lãi suất.

“Đề nghị tư vấn nói gì, làm gì cũng phải hướng tới sự thành công của dự án. lần này TPHCM sẽ làm rõ, không thể để việc này ảnh hưởng đến uy tín, công tác quản lý của TPHCM. Trong tuần này, TP sẽ tổ chức cuộc họp để làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cơ quan để đảm bảo đúng nhiệm vụ và hướng tới mục tiêu chung là sớm khởi động lại, hoàn thành dự án”, ông Hoan nhấn mạnh.

Vừa qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Cục Thuế TPHCM làm rõ và có ý kiến cụ thể về việc DN nợ thuế kéo dài có đủ tư cách để thực hiện các hợp đồng tư vấn hay không.

Công ty Meinhardt (Công ty Meinhardt), một trong 3 liên danh tư vấn đang bị cơ quan chức năng làm rõ các dấu hiệu không trung thực, vi phạm cam kết ban đầu trước khi được TPHCM chỉ định thầu. Cụ thể: Công ty Meinhardt đã cam kết “không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận phá sản, mất khả năng trả nợ…”

Trong khi đó, Meinhardt còn nợ Cục Thuế Hà Nội hơn 33 tỉ đồng và nợ Cục Thuế TPHCM 27 tỉ đồng. Cục thuế TPHCM yêu cầu đốc thúc nợ tới lần thứ 3 với công ty này và nhiều lần sử dụng các biện pháp cưỡng chế để thu thuế.

Điều đáng nói, Công ty Meinhardt chỉ có vốn điều lệ 7,2 tỉ đồng.

Dự án được Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 ký kết hoàn thành sau 3 năm, tức tháng 6/2019. Mục tiêu của dự án nhằm kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.