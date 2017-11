SMC quyết định chuyển nhượng QSD đất tại KCN Hiệp Phước

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán SMC) vừa thống nhất thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại KCN Hiệp Phước. Lô đất có diện tích 10.162,3m3. Đây là lô đất có hợp đồng thuê từ tháng 10/2009, thời hạn sử dụng đến 29/12/2048

HĐQT công ty quyết định ủy quyền giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại KCN Hiệp Phước theo quy định.

SMC là doanh nghiệp hoạt động chính trong ngành sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu sắt thép, hàng kim khí...

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 SMC đạt hơn 9.058 tỷ đồng doanh thu, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước đó. Tuy nhiên do chi phí giá vốn và chi phí bán hàng đều tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế lại giảm sút đến 24% so với cùng kỳ, đạt 281 tỷ đồng. Dù vậy số lãi này cũng đã giúp SMC vượt 48% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.