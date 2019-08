So găng Netflix, iFlix, We TV và iQiYi: Mèo nào cắn mỉu nào?

We TV We TV thuộc sở hữu của Tencent - ông khổng lồ đang thống trị nền kinh tế kỹ thuật số của Trung Quốc với vốn hóa trên thị trường đạt 500 tỷ USD, tập đoàn này sở hữu mạng xã hội WeChat với hơn 1 tỷ người dùng. Dịch vụ We TV được đánh giá là dịch vụ hấp dẫn nhất trong số các ứng dụng OTT nước ngoài đang cung cấp vào Việt Nam. Tencent hiện đang nắm giữ bản quyền hàng trăm nghìn bộ phim Trung Quốc với hàng triệu giờ phim. Do đó trên We TV đang cung cấp hàng chục ngàn bộ phim lẻ, phim bộ, phim truyền hình, game show Trung Quốc. Chỉ cần tải ứng dụng về, chưa cần đăng ký tài khoản là có thể xem miễn phí khá nhiều bộ phim, chương trình gameshow, với rất nhiều nội dung mới được cập nhật hàng ngày. Có thể nói, phim Trung Quốc vốn rất ăn khách ở Việt Nam, một số đài truyền hình trong nước trong thời gian qua cũng thường xuyên mua phim Trung Quốc về phát sóng trên truyền hình. We TV có ưu điểm là kho nội dung nhiều và hấp dẫn thị hiếu người Việt. Điều đáng kể là trên toàn bộ các nội dung đều có phiên bản phụ đề tiếng Việt. Giá dịch vụ của We TV rẻ nhất trên thị trường truyền hình OTT hiện tại. Người dùng WeTV có mức phí 25.000 đồng/tháng, 55.000 đồng/quý và 259.000 đồng/năm. Với mức thuê bao này thì phí dùng gói VIP We TV 1 năm chỉ tương đương dùng Netflix trong 1 tháng. We TV phát miễn phí nhiều phim có phụ đề tiếng Việt. iQiYi iQiYi thuộc sở hữu của Baidu cũng mới vào thị trường Việt Nam, iQiYi được đánh giá thua kém người anh em đồng hương We TV bởi nội dung phim chưa có phụ đề tiếng Việt. Người dùng Việt Nam tải phiên bản quốc tế trên hai App của Apple và Google là có thể xem rất nhiều phim nhưng chỉ có phụ đề tiếng Anh. Giá thuê bao VIP của iQiYi cho thị trường Việt Nam cũng đắt hơn WeTV. iQIYI có hai gói Gold VIP và Diamond VIP, cụ thể, gói Gold Vip có giá 49.000 đồng/tháng, 130.000 VNĐ/quý và 499.000 đồng/năm. Gói Diamon VIP có giá 59.000 đồng/tháng, 160.000 đồng/quý và 599.000 đồng/năm. Ưu điểm của cả We TV và iQiYi là giá thuê bao rẻ so với các OTT nước ngoài đang cung cấp vào thị trường Việt Nam, kho nội dung nhiều, phù hợp với thị hiếu người Việt và người dùng có nhiều nội dung được xem miễn phí. Cả hai ứng dụng Trung Quốc là We TV và iQiYi đều có điểm hạn chế lớn về khâu thanh toán. Nếu muốn mua các gói VIP người dùng trả tiền qua cổng thanh toán của Apple và Google. Với Apple để thanh toán được thì phải nạp tiền từ thẻ tín dụng quốc tế vào ví. Còn với Google thì có thể nạp tiền từ một số ví điện tử trong nước có liên kết với kênh thanh toán của Google. Mỗi một ID của Apple hoặc Google thì chỉ được thanh toán duy cho một tài khoản VIP của We TV hoặc iQiYi mà thôi. iQiYi sở hữu bộ phim ăn khách Diên Hy Công Lược.