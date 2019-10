Sở GTVT Nghệ An bốc ngẫu nhiên được 3 biển xe ‘lộc phát’ 68 siêu đẹp

Theo tìm hiểu của PV VTC News, Sở GTVT Nghệ An là đơn vị duy nhất của tỉnh Nghệ An sở hữu hàng loạt xe ô tô biển xanh “lộc phát” 68 gồm: 37A – 000.68, 37A – 068.68 và 37A – 268.68.

Dàn xe biển xanh “lộc phát” thường xuyên đỗ giữa sân trụ sở Sở GTVT Nghệ An khiến nhiều người dân trầm trồ vì biển số quá đẹp.

Một người đam mê biển số đẹp cho rằng, biển số 68 là tượng trưng cho sự may mắn, phát lộc, phát tài.

Dàn xe Toyota Fortuner mang biển số "lộc phát" của Sở GTVT Nghệ An.

Nói về việc sở hữu những chiếc xe biển “lộc phát” , bà Mai Thị Ngại, Chánh văn phòng Sở GTVT Nghệ An cho biết: “3 xe ô tô nói trên là của sở GTVT Nghệ An. Chúng tôi chỉ đi làm các thủ tục như nộp trước bạ... còn biển số làm thủ tục cấp biển tại Phòng CSGT Công an Nghệ An. Biển này là bốc ngẫu nhiên, chúng tôi không chọn biển hay mua biển”.



Đại tá Cao Minh Phượng, Trưởng phòng CSGT Công an Nghệ An cũng phải trầm trồ khen dàn xe biển xanh của Sở GTVT: “Đẹp thật, đẹp hơn cả biển xe công an”.

“Những biển số trên được cấp lâu rồi, khi đó tôi chưa làm Trưởng phòng CSGT. Biển số là do Phòng CSGT cấp, nhưng kho số là của Cục CSGT”, Trưởng phòng CSGT Nghệ An chia sẻ thêm.

Được biết, 3 xe biển xanh “lộc phát” 68 của Sở GTVT Nghệ An đều là xe Toyota Fortuner, trong đó xe 37A – 000.68 đăng ký tháng 3/2011; xe 37A – 068.68 đăng ký tháng 9/2013 và 37A – 268.68 đăng ký tháng 1/2016.