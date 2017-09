Sống tiết kiệm như tỷ phú Warren Buffett: Càng giàu có người ta càng hiểu rõ giá trị của đồng tiền

Warren Buffett là tỉ phú nổi tiếng với khối tài sản trị giá hơn 90 tỉ USD. Nhưng giống như nhiều người giàu ở Mỹ khác, ông chi tiêu tiết kiệm một cách khoa học. Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway vẫn ăn sáng hàng ngày tại McDonald's, với những suất ăn trị giá 2.61 USD, 2.95 USD hay nhiều thì là 7.17 USD. Ông hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì với một bữa sáng đơn giản như vậy, thậm chí chỉ với 2 cái xúc xích hun khói và một lon nước ngọt có gas. Hiện tại ông cũng vẫn đang sống tại căn nhà 5 phòng ngủ trị giá 30.000 USD mua từ năm 1958 ở Omaha. Lối sống hoàn toàn không khác bất cứ một người dân bình thường nào.

Tuy nhiên, Warren Buffett không phải người duy nhất có lối sống tiết kiệm đến ngạc nhiên.

Hơn ai hết, những doanh nhân và người nổi tiếng biết giá trị của đồng tiền, họ biết nên và không nên chi tiền cho điều gì. Một số trong số họ có xuất thân nghèo khó và sự giàu có là do họ tự lập mà nên, do đó họ càng hiểu ý nghĩa của lối sống tiết kiệm. Một nguyên nhân nữa hình thành nên thói quen này có thể là do thời kỳ suy thoái kinh tế đen tối của Mỹ những năm 2008 đã khiến họ tăng cường tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu, xây dựng lại ngân sách gia đình và trở nên thận trọng hơn trong chi tiêu.

Vậy họ đã tiết kiệm như thế nào? Ngoài việc chăm chỉ ăn sáng ở McDonald’s như tỉ phú Warren Buffett, có một vài số liệu thống kê để bạn nhìn nhận chi tiết hơn:

Sử dụng những hãng xe bình dân

Chắc chắn có rất nhiều người Mỹ lái xe BMW, nhưng lượng ô tô bình dân cũng không kém phần. Thống kê được công bố vào tháng 8 năm 2016 trên chuyên trang về ô tô Edmunds.com cho thấy chiếc xe phổ biến nhất trong số những người có thu nhập trên 324.000 USD/năm là chiếc Ford F-Series, tiếp theo là Jeep Grand Cherokee và Jeep Wranger; Lexus RX và BMW X5 chỉ đứng thứ 4 và 5 trong danh sách.

Những người giàu có tất nhiên có quan tâm đến xe sang nhưng nhìn chung, họ đều lựa chọn những chiếc xe bình dân đáp ứng được các nhu cầu cơ bản của việc di chuyển thôi. Honda Accord, Toyota Camry, Honda CR-V, Volkswagen Jetta và Toyota Prius là những hãng xe bình dân phổ biến nhất trong giới nhà giàu Mỹ.

Mua sắm ở siêu thị Wal-Mart

Một trong ba người có giá trị ròng trên 6.5 triệu USD cho hay, họ hay mua sắm ở Wal-Mart – hệ thống siêu thị bình dân ở Mỹ. Theo một cuộc khảo sát trên 1200 nhà đầu tư cực kỳ giàu có vào năm 2014 bởi trang thông tin tài chính Millionaire Corner, hơn một nửa trong số họ hay mua sắm tại Costro, và gần một nửa thì mua ở Target.

Yêu thích các phiếu giảm giá

Nữ diễn viên sang chảnh Kristen Bell ‘tự thú’ cô là một người cuồng phiếu giảm giá, nhất là các coupon mua sắm đồ gia dụng trong phòng tắm và nhà vệ sinh. Không chỉ cô, rất nhiều người giàu ở Mỹ cũng có sở thích này. Khảo sát trên 8000 người mua hàng năm 2010 cho thấy, những người có thu nhập trên 130.000 USD/năm sở hữu và sử dụng nhiều phiếu giảm giá hơn hẳn so với những người có mức thu nhập trung bình. Họ thực sự không thiếu tiền để mua sắm nhưng dùng coupon giảm giá giúp họ cảm giác như mình đang tiết kiệm tiền tốt hơn vậy.

Không thực sự hào phóng cho hoạt động từ thiện

Không phải cứ giàu có là họ sẵn sàng hào phóng, cho đi mà không màng suy nghĩ. Các dữ liệu, xem xét hồ sơ thuế, cho thấy trong khi các hộ gia đình kiếm được 65.000 - 97.000 USD/năm ủng hộ trung bình 7.6% thu nhập cho các hoạt động từ thiện. Trong khi đó, các hộ gia đình kiếm được 130.000 USD trở lên chỉ ủng hộ khoảng 4.2% mà thôi.