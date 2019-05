SonKim Land đạt 2 giải thưởng quốc tế với dự án The Galleria Residence

Dự án cũng nhận được đề cử cho hạng mục "Căn hộ tốt nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương" (Condominium Asia Pacific) tại lễ trao giải International Property Awards 2019 tổ chức tại London vào tháng 12 năm 2019. Với những thành tựu từ Chiến lược Luxury Boutique, SonKim Land liên tục khẳng định uy tín và vị thế của người dẫn đầu phân khúc cao cấp tại thị trường bất động sản Việt Nam và nước ngoài.



Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương là giải thưởng lớn và uy tín nhất được công nhận rộng rãi toàn khu vực, được tổ chức lần thứ 26 với 45 hạng mục khác nhau liên quan đến nhà ở và thương mại. Những khu vực nổi bật được tổ chức bao gồm Ả Rập, Châu Âu, Châu Phi, Canada, Trung và Nam Mỹ, Caribbean, Mỹ, Anh và Châu Á Thái Bình Dương. Giải thưởng được đánh giá bởi một hội đồng độc lập gồm hơn 80 chuyên gia trong ngành, tập trung vào các tiêu chuẩn thiết kế, chất lượng, dịch vụ, sự đổi mới, độc đáo và cam kết bền vững.

Năm 2018, SonKim Land đã giành giải thưởng ở 3 hạng mục "Dự án căn hộ tốt nhất tại Việt Nam", "Dự án nhà cao tầng tại Việt Nam" và "Thiết kế kiến trúc dự án phức hợp tại Việt Nam" với Serenity Sky Villas. Dự án này cũng đã nhận được giải thưởng "Căn hộ tốt nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương" tại lễ trao giải "International Property Awards" tháng 12 năm ngoái tại Luân Đôn,

The Galleria Residences là giai đoạn 1 của dự án The Metropole Thủ Thiêm, nằm ngay tại trung tâm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Với quy hoạch tổng thể thông minh giúp tối đa hóa tầm nhìn cho mọi căn hộ, hơn 90% căn hộ ở đây sở hữu tầm nhìn hướng ra sông, quận 1 hoặc cảnh quan nội khu - nơi có không gian xanh, các khu phố mua sắm sang trọng, và các cửa hàng flagship… The Galleria Residences truyền cảm hứng từ Trung tâm Hội nghị Thành phố, Nhà hát Opera vào không gian sống đầy màu sắc.

Dự án bao gồm 3 tòa tháp với 12 tầng và 456 căn. Ba toà tháp được đặt tên theo các bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới như Bảo tàng Hermitage của Nga, Louvre của Pháp và Prado của Tây Ban Nha.

Tiện nghi đa dạng là nơi hội tụ tất cả các yếu tố kiến tạo nên một môi trường sống hoàn hảo. Nơi đây có vườn điêu khắc, hồ bơi vô cực ngoài trời, hồ Jacuzzi, phòng xông hơi nổi, khu mát xa thủy lực, chòi tắm nắng, công viên nước cho trẻ em, khu vực dành cho cha mẹ cạnh sân chơi trẻ em ngoài trời, khu vườn BBQ và phòng tập thể dục bên hồ bơi, nhà hàng đầu bếp năm sao Michelin, nhà hàng sang trọng & quán cà phê, các cửa hàng flagship hay các con phố mua sắm đi bộ liền kề.

"Danh hiệu cao quý cho The Galleria Residences thể hiện cam kết tạo ra trải nghiệm sống chất lượng tốt nhất tại Việt Nam của chúng tôi. The Galleria Residences là một phần nổi bật của dự án The Metropole Thủ Thiêm. SonKim Land xây dựng quan hệ chiến lược với các đối tác quốc tế hàng đầu, những đơn vị luôn sẵn sàng nỗ lực để tạo nên một kiệt tác. Dự án hứa hẹn trở thành một thế giới nghệ thuật, mang đến sự thoải mái và tiện nghi sang trọng phục vụ lối sống thượng lưu của các khách hàng cao cấp", Ông Andy Han Suk Jung, Tổng Giám đốc SonKim Land chia sẻ.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất, SonKim Land đã hợp tác với các đối tác có uy tín và kinh nghiệm, bao gồm DP Architects Pte. Ltd. Singapore - Quy hoạch tổng thể và Thiết kế kiến trúc; KAZE từ Việt Nam - Thiết kế nội thất, ADA từ Pháp – Show Units Interior Design, Land Sculptor Studio từ Thailand – Thiết kế cảnh quan, ARCADIS từ Hà Lan – Tư vấn dự toán, AURECON – Nhà thầu M&E; ACONS Vietnam - Civil & Structural design, và Vietcombank - Đơn vị tài trợ vốn đầu tư thực hiện dự án và bảo lãnh thực hiện dự án, hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ các xu hướng văn hóa, nghệ thuật, công nghệ và giải trí mới nhất của thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương nằm trong khuôn khổ của Giải thưởng Bất động sản Quốc tế, một chứng nhận danh giá nổi tiếng thế giới. Giải thưởng vinh danh những thành quả cao nhất từ các công ty hoạt động trong mọi lĩnh vực nhà ở và bất động sản. Các ứng viên tham gia ở cấp độ quốc gia tương ứng và được đánh giá bởi đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.. Công ty chiến thắng với điểm cao nhất tại mỗi khu vực sẽ tự động được chọn tranh tài ở cấp độ quốc tế - International Awards - nhằm tìm ra và vinh danh những công ty bất động sản tốt nhất thế giới tại lễ trao giải tại London vào tháng 12 năm 2019.