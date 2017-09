Startup cho phép các lập trình viên ngồi nhà mà vẫn có thể làm việc cho thung lũng Silicon

Nếu bạn là một lập trình viên phần mềm muốn nhận lương từ thung lũng Silicon, bạn thường cần phải sống trong hoặc xung quanh khu vực này.

Gigster muốn thay đổi điều đó.

Startup 4 tuổi này kết nối những công ty cần nhân viên phát triển phần mềm với những lập trình viên tự do đang tìm kiếm việc làm trên khắp thế giới.

Đối với các công ty dù lớn hay nhỏ, Gigster giúp họ tuyển dụng cả đội ngũ các lập trình viên tự do cùng một lúc. Còn đối với các nhân viên công nghệ, dịch vụ của công ty này giúp họ tìm được công việc lương cao thông qua vô số dự án ở nhiều lĩnh vực chuyên biệt.

eBay và IBM hiện đã là khách hàng của Gigster, nhưng công ty này đang nhắm tới mục tiêu thu hút những công ty lớn khác và kết nối họ với đội ngũ làm việc tự do của mình. Giờ đây, Gigster đã có một nguồn quỹ mới để giúp họ đạt được mục tiêu đó.

Tuần trước, Gigster cho biết họ đã nhận được 20 triệu USD trong đợt huy động vốn mới. Vòng này được Redpoint Ventures tổ chức, với sự tham gia của những tổ chức đang đầu tư vào Gigster như Y Combinator, Andreessen Horowitz, và Sound Capital của nam diễn viên kiêm nhà đầu tư Ashton Kutcher.

Công ty này cũng thu hút được 2 nhà đầu tư mới, đó là Marc Benioff, CEO của Salesforce và huyền thoại bóng rổ Michael Jordan. Đây cũng là thương vụ đầu tư đầu tiên của Jordan trong ngành công nghệ.

Công ty này dự định dùng số tiền thu được để cung cấp tài chính cho các hoạt động sales, marketing và một số chuyện khác để thuyết phục những công ty lớn sử dụng Gigster. Như một phần trong nỗ lực này, họ đang lên kế hoạch tuyển thêm khoảng 100 nhân vào đội ngũ 60 người hiện có của mình trong năm tới.

Roger Dickey, CEO của Gigster, cho Business Insider biết rằng hiện công ty đã giúp được 1000 nhân viên công nghệ có được việc làm toàn thời gian nhờ vào công việc họ kiếm được thông qua trang web này. Tính ra, tỉ lệ đó là khoảng 20% đến 30%. Gigster đang hướng đến con số trên 30% vào cuối năm nay và 50% vào cuối năm tới.

Mục tiêu của Gigster là mang lại cho các lập trình viên những gì mà Dickey gọi là “trải nghiệm nhân viên”. Công ty này muốn trải nghiệm mà một người làm việc tự do kiếm được việc làm thông qua Gigster phải là “tốt hoặc tốt hơn” trải nghiệm của nhân viên ở một nơi nào đó khác như Google – ngoài những “phúc lợi” là có thể lên lịch và làm việc từ bất kì nơi đâu trên thế giới này, ông nói.

Một thị trường dành cho các lập trình viên

Khi Gigster được thành lập, nó được dự định là nơi mà bất kì ai có ý tưởng cũng có thể tìm thấy và thuê được một đội ngũ phát triển phần mềm chuyên nghiệp và đội ngũ ấy có thể theo suốt dự án cho đến lúc hoàn tất.

Trang web này phân loại các người làm việc tự do dựa trên công việc họ làm, như lập trình, quản lý sản phẩm và thiết kế. Trong số các người làm việc tự do được liệt kê trên Gigster là những người đã từng làm ở Google, NASA, và SpaceX. Khi một khách hàng đến với trang web này để tìm kiếm người làm việc tự do cho một dự án đặc biệt, Gigster sẽ đề xuất một đội ngũ không hề được dự định trước gồm những người với các kĩ năng khác nhau, đảm nhiệm từng phần của dự án hay nhu cầu của khách hàng đó.

Dù vậy, suốt năm qua, Gigster đã chuyển sự tập trung của họ sang thị trường doanh nghiệp. Hơn 40 doanh nghiệp đang sử dụng trang web này để thuê ngoài ít nhất một phần nào đó trong công việc liên quan tới phần mềm của họ.

Gigster là nơi cung cấp hiệu quả các chuyên gia trong những lĩnh vực như học máy (machine learning) và blockchain, vốn là các lĩnh vực thường khó tìm thấy tài năng và những công việc toàn thời gian, Dickey nói. Nhiều công ty không có đủ công việc liên quan đến blockchain để thuê một nhân viên toàn thời gian, vì thế có thể sử dụng những tài năng sẵn có trên Gigster là điều hết sức tiện lợi, ông nói thêm.

Với những người phát triển phần mềm, Gigster hiện đảm nhiệm nhiều phần việc khó khăn của một người làm việc tự do, trong đó quan trọng nhất là bảo đảm rằng khách hàng thanh toán đủ thù lao.

Nếu công ty này đạt được mục tiêu thu hút những công ty lớn hơn, Gigster có thể trả cho những người làm việc tự do nhiều tiền hơn – và có thể tạo ra một điều gì đó giống như “vòng lặp tốt đẹp” - “Khi đó chúng tôi có thể thu hút được những người làm việc tự do trong lĩnh vực phát triển phần mềm giỏi nhất thế giới”, Dickey nói.