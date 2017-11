Sửa quy định để ngăn chặn trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Bởi, trong khi cơ quan chức năng đang rà soát, xem xét thì người lao động đã tìm được việc làm mới. Họ vẫn đi làm, nhận lương chỗ mới và vẫn ung dung nhận khoản tiền bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ ngân sách Nhà nước.

Liệu đây có phải là kẽ hở chính sách? Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã có ý kiến trao đổi về vấn đề này.

Chính sách BHTN bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 1/1/2009 đã góp phần hỗ trợ người lao động trong trường hợp bị mất việc làm, giúp gia đình họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động.

Người tham gia BHTN được hưởng các chế độ BHTN theo quy định của Luật Việc làm, bao gồm: Trợ cấp thất nghiệp (TCTN); Hỗ trợ học nghề; Tư vấn giới thiệu việc làm; Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; Được cấp thẻ BHYT trong thời gian hưởng TCTN.

Để được hưởng các chế độ BHTN, người lao động nộp hồ sơ hưởng cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được phê duyệt.

Năm 2009 là năm đầu thực hiện chính sách BHTN theo quy định của Luật BHXH 2006, số người tham gia mới đạt trên 5,9 triệu người, thì đến tháng 9/2017 số người tham gia lên trên 11,26 triệu người, chiếm tới 85,6% trên tổng số người tham gia BHXH bắt buộc.

Chỉ tiêu thu BHTN tăng hàng năm cả về số người và số tiền, đều đạt và vượt kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Hàng năm, 2 ngành LĐTBXH, BHXH phối hợp giải quyết và chi trả cho trên nửa triệu lượt người hưởng TCTN và hàng chục ngàn người hưởng hỗ trợ học nghề và tư vấn tìm kiếm việc làm miễn phí.

Ước 9 tháng đầu năm 2017, toàn ngành BHXH Việt Nam đã tổ chức giải quyết chi trả cho trên 781 ngàn lượt người hưởng BHTN. Trong đó, chi TCTN gần 742 ngàn lượt người, tăng 22,74% so với cùng kỳ năm 2016; chi hỗ trợ học nghề cho 39.903 người, tăng 93% so với cùng kỳ năm 2016, bằng 5,38% so với số người hưởng TCTN.