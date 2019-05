Sunshine Homes - Thương hiệu đột phá tại diễn đàn kinh tế quốc tế Asia 2019

Sunshine Homes - Lời khẳng định nỗ lực của Sunshine Group



Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế quốc tế Asia 2019 được tổ chức tại Singapore ngày 24/5, vượt qua danh sách rất nhiều doanh nghiệp trong nước và khu vực, Sunshine Group đã vinh dự lọt "Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu Châu Á" và "Top 10 thương hiệu được tin dùng nhất Châu Á" dành cho Sunshine Homes - Thương hiệu bất động sản cao cấp của Tập đoàn. Với cú đúp giải thưởng tại Asia Awards 2019, vị thế vững chắc của Sunshine Group nói chung, thương hiệu Sunshine Homes nói riêng ngày càng lớn mạnh và được khẳng định, ghi nhận trên thị trường.

"Với tất cả tâm huyết và năng lực của mình, chúng tôi kỳ vọng góp sức cùng các doanh nghiệp Việt Nam khác để nâng tầm quốc gia trên bản đồ thương trường quốc tế" - Là doanh nghiệp Bất động sản duy nhất của Việt Nam được mời phát biểu tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên - Phó TGĐ Sunshine Group, Đại sứ thương hiệu Sunshine Homes khẳng định.

Sự xuất hiện của Sunshine Group và Sunshine Homes mở ra cơ hội xúc tiến thương mại với các nhà đầu tư nước ngoài cùng tham gia diễn đàn.

Có thể nói, từ sự kiện đồng hành cùng Hội nghị Bất động sản Quốc tế (IREC 2018); là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Hội nghị BĐS Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Property Conference 2019) tại Thượng Hải mới đây, cho đến Diễn đàn kinh tế quốc tế Asia 2019, Sunshine Homes đã có bước tiến dài tại thị trường trong nước và xúc tiến thương mại quốc tế, điều không phải thương hiệu bất động sản nào cũng có thể đạt được trong một thời gian ngắn trước những đánh giá khắt khe của thị trường quốc tế và khu vực.

Sunshine Homes - Thương hiệu đẳng cấp của Sunshine Group

Sở hữu trong tay chuỗi dự án siêu sang với kiến trúc tinh tế, nội thất chế tác tinh xảo và trang bị công nghệ 4.0 thông minh, Sunshine Group tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bất động sản với thương hiệu Sunshine Homes đẳng cấp.

Các căn hộ hạng sang của Sunshine Homes không chỉ sở hữu vị trí đắc địa mà còn được áp dụng triệt để yếu tố "duy mỹ" trong từng chi tiết hoàn thiện. Toàn bộ nội thất của Sunshine Homes đều được cung cấp bởi các nhà chế tác lừng danh thế giới, trong đó phải kể đến Versace và Roberto Cavalli …

Nội thất mang thương hiệu Versace khẳng định chất sống thời thượng.

Trong suốt quá trình phát triển, Sunshine Homes luôn khẳng định vị thế tiên phong của mình bằng việc dẫn đầu xu thế ứng dụng công nghệ 4.0 thông minh, kiến tạo nên phong cách sống mới - nhà ở công nghệ tương lai smart living.

Căn hộ thông minh với Smart Homes.

Từng biệt thự, từng căn hộ của Sunshine Homes được cá nhân hóa dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất hiện nay như hệ thống an ninh bảo mật FaceID, hệ thống cảm biến thông minh điều khiển các thiết bị điện tử, hồng ngoại, ứng dụng Smart Home, ví điện tử Sunshine Pay…. Theo đó, mỗi cư dân đều làm chủ một hệ sinh thái Sunshine giữa toàn bộ hệ thống tiện ích, dịch vụ của Sunshine Group.

Nâng tầm nghệ thuật sống thành triết lý

Nếu thực sự là người hướng tới một cuộc sống đủ đầy và viên mãn, chắc chắn sẽ không thể thiếu đi các giá trị nghệ thuật mà Sunshine Homes đem đến. Đó cũng chính là triết lý hàng đầu tạo nên một thương hiệu không dừng lại ở những ngôi nhà đẹp, thiết kế thông minh, thân thiện, mà được đẩy lên thành những tác phẩm nghệ thuật, mang theo các di sản và giá trị vững bền để trở thành "đỉnh cao của tận hưởng cuộc sống".

Sunshine Homes cũng không nằm ngoài dòng chảy của kỷ nguyên "Meta luxury – hơn cả sự xa xỉ", khi tới đây sẽ ra mắt các căn hộ siêu cao cấp thế hệ mới được kiến tạo trên tinh thần "vượt lên sự xa xỉ" để chinh phục giới nhà giàu thượng tầng của Việt Nam như Sunshsine Venicia, Sunshine Marina Nha Trang Bay…





Sunshsine Venicia là một trong số sản phẩm BĐS siêu sang sắp ra mắt của Sunshine Homes.

Những tiện ích đỉnh cao lần đầu xuất hiện tại Việt Nam như Tổ hợp giải trí phức hợp Integrated Resort, Trải nghiệm đa chiều "All in one", Đại trung tâm thương mại quốc tế… cùng với hệ thống dịch vụ đặc quyền chính là các yếu tố thuyết phục tuyệt đối của Sunshine Homes với các "siêu phẩm" như Sunshine Marina Nha Trang Bay, Sunshine Empire....

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên - Phó TGĐ Sunshine Group, Đại sứ thương hiệu Sunshine Homes: "Chúng tôi luôn sẵn sàng để chinh phục những đỉnh cao, khẳng định nỗ lực không ngừng trong quá trình kiến tạo những kiệt tác nhà ở của Sunshine để trở thành một thương hiệu toàn cầu, vượt lên trên những giá trị cơ bản thông thường".

TVC giới thiệu Sunshine Homes - Thương hiệu đẳng cấp của Sunshine Group.