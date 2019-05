Tại sao The Hamptons Plaza thu hút được các nhà đầu tư?

Vị trí thuận tiện kết nối

Nằm tại Hồ Tràm - một trong những địa danh du lịch nổi tiếng bậc nhất Bà Rịa - Vũng Tàu, dự án The Hamptons Plaza có lợi thế khi chỉ cách TP HCM khoảng 2 tiếng di chuyển bằng ôtô, thuận tiện đón nhiều đoàn khách quốc tế và nội địa đến nơi đây nghỉ dưỡng.

Du khách từ TP HCM đến The Hamptons Plaza khá nhanh qua cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 51. Trong tương lai, khi sân bay Lộc An cách Hồ Tràm 10 phút với vốn đầu tư hơn 4.300 tỷ được hoàn thành sẽ tạo cầu nối trực tiếp đưa khách du lịch đến The Hamptons Plaza. Ngoài ra còn có các cảng biển đón tàu du lịch 5 sao thế giới, tuyến tàu thủy cao tốc.

Bên cạnh đó Hồ Tràm còn là điểm đến mới với bãi biển đẹp thu hút du khách hơn Vũng Tàu, với hàng loạt khách sạn, resort 4-5 sao, cung cấp dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng tiện nghi.

Mô hình nghỉ dưỡng độc đáo

​Là giai đoạn hai của dự án Melia Hồ Tràm at The Hamptons, The Hamptons Plaza nằm tại bãi biển dài 1,1km tại khu vực Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có tổng quy mô 31ha, phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tầm cỡ.

Lợi thế bờ biển dài giúp chủ đầu tư phát triển hàng loạt sản phẩm nghỉ dưỡng đều có mặt tiền biển như biệt thự, villa, shophouse, khách sạn mini, hồ cảnh quan trung tâm, chợ đêm, quảng trường trung tâm...

Du khách có thể thoải mái dạo bộ, đạp xe thư giãn, bơi lội trong khu hồ bơi chân mây mặt tiền biển, trải nghiệm nhiều môn thể thao bãi biển, hoạt động cảm giác mạnh như chơi dù lượn, lái cano, bơi thuyền... Nơi đây còn tổ chức nhiều show ca nhạc, nghệ thuật, triển lãm... quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước và những sự kiện thể thao lớn.

Đa tiện ích

​The Hamptons Plaza có nhiều tiện ích du lịch mới lạ, độc đáo như cầu đi bộ ngắm biển đầu tiên tại Việt Nam thu hút du khách đến tham quan nhờ vào trải nghiệm khó quên khi đi bộ ra giữa biển khơi. Khu phố đi bộ mua sắm, chợ đêm du lịch, quảng trường biển rộng 2ha, hồ cảnh quan dài 385m rộng 1,6ha phục vụ du lịch chèo thuyền rowling, đi thuyền, nhà phao...

Tiềm lực của chủ đầu tư

Dự án The Hamptons Plaza do Tanzanite International phát triển tại vùng biển Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là nhà phát triển bất động sản quốc tế với hơn 100 năm kinh nghiệm, đầu tư và phát triển thành công nhiều dự án bất động sản, khu nghỉ dưỡng cao cấp ở khu vực châu Á.

Ngoài ra, các villa mặt tiền biển tại The Hamptons Plaza được quản lý bởi Melia Hotels International - tập đoàn quốc tế đang quản lý và sở hữu 370 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại 40 quốc gia trên thế giới. Điều này đảm bảo dự án vận hành với đầy đủ tiện nghi, thuận tiện, không gian nghỉ dưỡng thoải mái đảm bảo riêng tư.

Khả năng sinh lợi

Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển du lịch tại khu vực phía Nam, đón lượng lớn khách nội địa và quốc tế. Nơi đây có nhiều bờ biển đẹp trải dài, khí hậu ôn hòa, nhiều danh lam thắng cảnh. Đây là những điều kiện tốt cho việc phát triển mô hình bất động sản nghỉ dưỡng, thu hút hàng loạt thương hiệu khách sạn, resort nổi tiếng cả trong và ngoài nước đến đầu tư.

Theo đại diện nhà phát triển dự án, hiện tại các sản phẩm villa, shophouse, khách sạn mini tại The Hamptons Plaza đang có giá từ 35-55 triệu đồng/m2 đất và từ 20 triệu/m2 sàn xây dựng (GFA), mức giá hợp lý trong một khu vực phát triển du lịch sôi động như Hồ Tràm. Chủ sở hữu các sản phẩm này có nhiều cơ hội kinh doanh hiệu quả khi The Hamptons Plaza đón du khách đến nghỉ dưỡng tại khách sạn, spa, nhà hàng, khu dịch vụ, thương mại...

"Bên cạnh hưởng lợi từ gia tăng giá trị bất động sản, người mua villa, shophouse, khách sạn mini có thể kinh doanh nhiều loại hình phục vụ du lịch hoặc cho thuê thu lợi nhuận trong thời gian dài", đại diện nhà phát triển dự án cho biết.

Dự án sẽ được ra mắt vào ngày 25/05/2019, Tanzanite International có chương trình ưu đãi đặc biệt: ưu đãi 5% đối với các căn villa, shophouse, khách sạn mini không tham gia vào chương trình cùng cho thuê và ưu đãi 10% đối với căn villa, shophouse, khách sạn mini tham gia vào chương trình cùng cho thuê.