Tài xế Grab bị tố quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi khai gì tại cơ quan công an?

Liên quan việc tài xế Grab bị tố có hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói với bé gái 9 tuổi đang gây xôn xao dư luận, chiều 18/5, trả lời PV VTC News, Trung tá Nguyễn Đức Châu (Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, kẻ bị tố quấy rối bé gái đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo Trung tá Châu, chiều 17/5, Công an quận Tây Hồ nhận được thông tin có trường hợp công dân của phường Bưởi có con gái sinh năm 2009, đang học một trường Tiểu học ở quận Hoàng Mai, bị tài xế Grab có những lời lẽ quấy rối trên đường chở bé đi học.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ đã triệu tập đối tượng lên xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, kẻ có hành vi quấy rối với bé gái 9 tuổi là Phạm Văn Hải (SN 1988, trú tại ngõ 26, Dốc Tam Đa, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội), đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Theo đó, ngày 16/5, chị Nguyễn Thị L. (quận Tây Hồ, Hà Nội) có đặt xe qua ứng dụng đặt xe Grab để đưa con gái 9 tuổi của mình đi học. Tài xế Phạm Văn Hải lái xe Grab BKS 29F1 – 377.92 đã nhận chuyến xe có mã số IOS-3518214-3-721 để đưa bé gái từ Trích Sài đến Trường tiểu học Đại Từ.

Trên đường đi, tài xế Hải liên tục có những câu hỏi với bé gái như: “Con thích màu gì, mẹ con thích màu gì? Con mặc quần ở trong màu gì? Có bao giờ con nhìn thấy ngực mẹ chưa? Có biết mẹ mặc quần ở trong màu gì không?… Cho chú chạm vào quần trong của con được không?”.

Cháu bé lúc này hoảng sợ và không dám trả lời, khi đến nơi, bé đã chạy thẳng vào trường học. Học xong, bé gái được đặt một xe Grab khác để đưa về nhà.

Sau khi về nhà, bé đã kể lại toàn bộ sự việc cho chị L. nghe trong trạng thái hoảng hốt, sợ hãi.

Sự việc được mẹ cháu bé kể lại trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Chị L. sau đó đã gọi điện thoại cho Công an khu vực để trình báo về sự việc. Nhận được tin báo, Công an phường Bưởi đã mời chị L. lên để lấy lời khai, tuy nhiên do cháu bé còn hoảng loạn nên chi L. chưa lên cơ quan công an làm việc.



“Mẹ cháu bé sau đó lại đưa sự việc lên mạng xã hội, trước khi trình báo cụ thể với cơ quan công an, đó cũng là thiếu sót của mẹ cháu bé”, Trung tá Châu cho biết.

Ngay sau đó, Công an quận Tây Hồ đã triệu tập Nguyễn Văn Hải và mời các bên liên quan lên để điều tra, làm rõ sự việc.

Cơ quan điều tra sau đó cũng có yêu cầu đưa cháu bé đi khám, tuy nhiên mẹ cháu bé từ chối do không muốn cháu bị chấn động tâm lý.

“Mẹ cháu bé cũng cho biết, cũng đã tự kiểm tra cháu bé và không phát hiện cháu có bất thường gì khác”, Trung tá Châu nói.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra củng cố tài liệu để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.