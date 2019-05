Tài xế liên tục phản đối trạm thu phí T2, vì sao?

Miễn, giảm không còn phù hợp

Trong cuộc trao đổi với báo chí vào ngày 23-5, ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang, cho rằng giải pháp miễn, giảm hiện nay không còn phù hợp, do cầu Vàm Cống đưa vào sử dụng thì lượt phương tiện từ cầu qua QL80 đến trạm T2 để đi An Giang cũng tăng. Vì vậy, cần giải pháp tạo sự đồng thuận.