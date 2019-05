Tắm đêm - mối nguy hiểm ai cũng biết nhưng vẫn rất nhiều người chủ quan, nhất là vào hè

Thời tiết những ngày gần đây thường rất oi bức và ngột ngạt nên khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Trong những ngày nắng nóng tăng cao như vậy, chúng ta có thể vô tình mắc phải một số thói quen xấu như:



- Uống nhiều nước đá lạnh.

- Ngồi trong phòng điều hòa suốt cả ngày.

- Lười uống nước.

- Đi tắm ngay khi cơ thể còn đang ướt nhẹp mồ hôi.

- Bật quạt/điều hòa hướng thẳng vào người.

Và một thói quen điển hình nữa mà nhiều người cũng thường mắc phải trong những ngày nắng nóng là tắm đêm (hay còn gọi là tắm trước khi ngủ). Thói quen này tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe mà đa số người đều không ngờ tới. Câu chuyện của cô gái người Trung Quốc sau đây sẽ là một lời cảnh tỉnh cho những ai thường có thói quen tắm muộn trong mùa hè.

Theo chia sẻ từ trang Sohu, cô gái này tên là Tuyền Tử (22 tuổi) hiện đang sống ở thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc). Do thời tiết mùa hè ở Trung Quốc thường rất oi bức, khó chịu nên Tuyền Tử hay có thói quen tắm trước khi ngủ. Trong một lần đi chơi về muộn, Tuyền Tử bước vào nhà tắm lúc 1 giờ đêm để gội đầu. Sau đó, vì quá buồn ngủ nên Tuyền Tử đã không sấy khô tóc mà để nguyên mái tóc ẩm ướt của mình đi ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, khi đang đánh răng, Tuyền Tử thấy nước súc miệng cứ chảy ra khỏi miệng cô. Cô nhìn vào gương và thấy khóe miệng của mình cứng đờ, nửa bên mặt trái không thể cử động. Ngay sau đó, Tuyền Tử tới bệnh viện để kiểm tra. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Tuyền Tử đã bị liệt mặt, méo miệng. Nguyên nhân được kết luận là do thói quen tắm muộn và để tóc ướt khi ngủ.

Bác sĩ giải thích thêm: "Hiện tượng này thường xảy ra khi dây thần kinh mặt bị tê liệt, đặc biệt là lúc cơ thể gặp nóng hoặc lạnh đột ngột. Ban đêm cũng là lúc cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn nên sức đề kháng lúc này thường rất yếu. Nếu bạn tắm muộn và để tóc ướt khi ngủ thì nó có thể kích thích các dây thần kinh sau tai, gây co giật cục bộ và khiến máu khó lưu thông, từ đó dẫn đến tình trạng liệt mặt, méo miệng".

Tại Trung tâm Y tế cộng đồng khu Đại Bình, bác sĩ Hoàng Kiến Bình cảnh báo: "Gần đây, do trời nắng nóng nên số ca bệnh như trường hợp của Tuyền Tử đang có chiều hướng gia tăng".

Một vài hậu quả tai hại khi thường xuyên đi tắm vào ban đêm

Ngoài gây liệt mặt, méo miệng, việc tắm vào ban đêm thường xuyên còn là nguyên nhân dẫn tới những vấn đề sau:

- Gây ảnh hưởng tới quá trình tuần hoàn máu: Cơ thể chúng ta thường duy trì nhiệt độ ở mức 37 độ C, nhưng càng về đêm, nhiệt độ không khí sẽ càng giảm xuống thấp và làm nhiệt độ nước giảm theo. Lúc này, nếu bạn tắm bằng nước lạnh thì dễ gây ra hiện tượng co thắt mạch máu, từ đó làm cản trở quá trình máu lưu thông và dẫn đến những bệnh như đau vai gáy, đau đầu... về lâu dài sẽ trở thành bệnh kinh niên khó chữa khỏi.

- Gây nhiễm lạnh vùng phổi: Phổi vốn là một cơ quan khá nhạy cảm trong cơ thể nên việc giữ gìn và bảo vệ sức khỏe vùng phổi là điều vô cùng cần thiết. Với những người hay có thói quen tắm về đêm thì phổi chính là cơ quan phải chịu tổn thương đầu tiên do bị nhiễm lạnh bởi nhiệt độ nước thấp. Khi phổi đã bị suy yếu thì cơ thể con người sẽ dễ mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp như viêm phổi, phổi tắc nghẽn...

- Gây cảm lạnh, sốt cao: Trong những ngày cơ thể mệt mỏi, suy nhược thì bạn tuyệt đối không nên tắm đêm. Do lúc này, sức đề kháng của cơ thể đang rất yếu nên dễ gây ra các triệu chứng như ho, cảm cúm, sổ mũi, trúng gió, sốt cao...

- Gây ra các bệnh về khớp: Vùng cơ khớp của bạn cũng có thể bị ảnh hưởng nếu bạn thường xuyên đi tắm vào buổi đêm. Lúc này, bạn sẽ có nguy cơ gặp phải những bệnh về khớp như thấp khớp, viêm xương khớp... Nguyên nhân gây ra là do sự phản ứng giữa nhiệt độ nước với cơ thể vào ban đêm. Vì vậy, bạn cần chú ý từ bỏ ngay thói quen tắm đêm để phòng ngừa những hậu quả nghiêm trọng.

- Gây đột tử giữa đêm: Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng, người già có nguy cơ đột quỵ cao hơn người trẻ. Do người già có đặc điểm sinh lý như mạch máu co thắt, lòng mạch máu bị vôi hóa, xơ vữa và máu cô đặc hơn người trẻ nên dễ mắc bệnh về huyết áp, tim mạch. Dù vậy, tình trạng đột tử do tắm vào ban đêm cũng ngày càng xảy ra ở nhiều người trẻ. Nguyên nhân là vì người trẻ thường chủ quan coi thường nên đi tắm đêm không bật bình nóng lạnh.

Việc tắm nước lạnh về đêm vô cùng có hại nên bạn cần tránh tiếp diễn thói quen xấu này nữa!

Source (Nguồn): Sohu, Steemit