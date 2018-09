Tấm ốp nhựa AnPro và thương vụ đầu tư của An Phát Holdings trên thị trường vật liệu xây dựng

Tấm ốp tường - Loại vật liệu chiếm nguồn cầu lớn trên thị trường



Tấm ốp tường vốn là một loại vật liệu trang trí nội thất quen thuộc, hỗ trợ cho các gia chủ tạo nên không gian sống, không gian sinh hoạt độc đáo, ấn tượng. Không chỉ có tác dụng về thẩm mỹ, các loại ốp tường hiện nay còn được nhiều doanh nghiệp chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dùng. Vì vậy, các nhà sản xuất đang không ngừng đưa ra thị trường những loại vật liệu mới được sử dụng để ốp tường như gạch ốp lát, ván ép, kính, gỗ, tấm ốp nhựa…

Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam, người sử dụng ốp tường thường phải đối mặt với những vấn đề về sản phẩm như dễ phai màu, bong tróc và ẩm mốc. Việc lựa chọn được sản phẩm ốp tường có thể thích nghi được khí hậu tưởng như dễ mà lại khó!

Nhu cầu sử dụng ốp tường trên thị trường luôn rất lớn, vì vậy không có gì lạ khi mảng sản phẩm này không chỉ thu hút các "ông lớn" trong ngành vật liệu xây dựng tham gia sản xuất, mà còn thu hút thêm nhiều doanh nghiệp trái ngành khác. An Phát Holdings là một ví dụ điển hình cho việc "lấn sân" vào thị trường đầy tiềm năng này.

Công trình sử dụng tấm ốp tường bằng nhựa của AnPro

Tấm ốp nhựa Anpro và chiến lược "lấn sân" của An Phát Holdings

Nổi danh từ những sản phẩm nhựa an toàn, tập đoàn đã đầu tư nghiên cứu và giới thiệu ra thị trường tấm ốp nhựa kiến trúc mang thương hiệu AnPro. Bằng sản phẩm tấm ốp nhựa, An Phát đã mang đến cho các công trình giải pháp kiến trúc tối ưu với dòng sản phẩm được sản xuất dựa trên kĩ thuật ép đùn tiên tiến, linh hoạt, tạo ra nhiều mẫu mã đáp nhu cầu sử dụng của khách hàng. Tấm ốp AnPro được tạo nên từ vật liệu nhựa kiến trúc Hi-tech, trong đó sử dụng công nghệ màng UV 3 lớp phủ trên sản phẩm là công nghệ riêng của An Phát. Một tấm ốp AnPro phải lần lượt trải qua 3 phân đoạn phủ UV: lớp lót, lớp đệm, lớp bề mặt dày 12 mic nhằm đảm bảo lớp film màng vân không bị phai theo thời gian, giữ được độ mới, tránh bị bong tróc.

Ngoài ra, lợi thế của tấm ốp nhựa kiến trúc AnPro còn được thể hiện ở đặc điểm dễ dàng thi công trên mọi bề mặt. Từ mặt tường thô không cần trát, mặt tường cũ, khung xương để phân chia các phòng… đều có thể thi công thuận lợi. Đa dạng về sản phẩm cũng mang đến lợi thế cho dòng sản phẩm này, từ tấm ốp vân đá, vân giấy, vân gỗ, tranh 4D… với hơn 500 mẫu họa tiết khác nhau được An Phát kỳ vọng sẽ mang đến nhiều gợi ý cho khách hàng trong quá trình hoàn thiện không gian sử dụng. Một sản phẩm tấm ốp tường nhựa có tác dụng cách nhiệt, chống nóng tốt, chống cho tường nhà bị bong tróc, phồng rộp bề mặt.

Ngoài ra, sản phẩm còn có độ bền cao, chống ồn và cách âm để tạo được không gian yên tĩnh cho ngôi nhà. Hiện nay những tấm ốp nhựa AnPro được sử dụng trong nhiều công trình phục vụ các mục đích xây dựng khác nhau. Sản phẩm thường được dùng để ốp mặt tiền nhà, ốp tường văn phòng, và các mục đích dân dụng.

Công trình sử dụng tấm ốp tường bằng nhựa của AnPro

Khi sử dụng tấm ốp An Pro, gia chủ sẽ không chỉ khiến ngôi nhà gia tăng nét sang trọng, mà còn chống bức xạ mặt trời, chống bám bụi, đảm bảo chất lượng sống của các thành viên trong gia đình. Có thể thay thế cho nhiều vật liệu trang trí nội thất truyền thống, tấm ốp AnPro không chỉ đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thẩm mỹ, mà còn thân thiện với môi trường và đảm bảo sức khỏe người dùng - Những yếu tố vốn được xem là thế mạnh cạnh tranh rất lớn của An Phát Holdings trên thị trường quốc tế và trong nước.

Công trình sử dụng tấm ốp tường bằng nhựa của AnPro

Sở hữu nhiều tính năng và ưu điểm như vậy nhưng mức giá sản phẩm được An Phát Holdings công bố lại không hề cao hơn, thậm chí còn thấp hơn từ 20-30% so với các lựa chọn thay thế khác như ốp đá, ốp gỗ… Đặc biệt, tấm ốp tường nhựa AnPro là sản phẩm đầu tiên được sản xuất trong nước bằng công nghệ Đức, do đó giá thành sản xuất được tiết giảm tối đa so với các sản phẩm nhập khẩu cùng loại. Đây là lý do chính khiến sản phẩm của An Phát Holdings có được mức giá cạnh tranh nhất tới tay khách hàng.