Tăng tốc về đích cuối năm: Ngân hàng Thương mại sử dụng “vũ khí” nào?

Tăng chất lượng tín dụng

Theo báo cáo tài chính của Maritime Bank, tính đến quý III/2017, tổng lợi nhuận trước thuế đạt được là 589 tỷ, tăng 207% so với tổng lợi nhuận trước thuế cùng kỳ năm 2016, riêng trong quý 3 đóng góp được hơn 59 tỷ. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm gần 68% so với cùng kỳ năm trước (hơn 278 tỷ), chỉ hơn 89 tỷ đồng/ quý III. Tổng tài sản đạt 103.964 tỷ, tăng 12% so với cuối năm 2016. Tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn đạt 19.97%, cao hơn nhiều lần so với quy định của Ngân hàng Nhà nước (9%)…

Các số liệu cho thấy Maritime Bank đang nỗ lực tăng “chất” tài sản đáng kể, trong đó việc giảm tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro hàm nghĩa các khoản cho vay của ngân hàng đã được “quy chuẩn” đảm bảo an toàn, chất lượng hơn, nợ nhóm 4-5 ở tỷ lệ rất thấp. Lượng khách hàng doanh nghiệp thường xuyên quay trở lại giao dịch ở Maritime Bank tăng trưởng đạt trên 650% tính đến hết quý III/2017.

Ngành ngân hàng đang đặt mục tiêu mở rộng tỷ lệ nguồn thu phi tín dụng để bảo đảm sự ổn định cho hoạt động, đặc biệt trong tình huống nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Xu thế này cũng đang thể hiện rõ tại Maritime Bank với nguồn thu nhập từ dịch vụ tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 225 tỷ đồng.

“Điểm tựa” hạ tầng - con người - công nghệ

Bên cạnh nỗ lực tăng tỷ lệ thu nhập từ nguồn thu phi tín dụng, các ngân hàng cũng đang chạy đua đầu tư để có những điểm tựa đột phá. Đó là cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật, sản phẩm và những “banker” thứ thiệt.

Trên thị trường, Maritime Bank đang được đánh giá là đối thủ “đáng gờm” trong hệ thống ngân hàng thương mại bởi sức cạnh tranh từ hệ thống mạng lưới rộng khắp cả nước cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2017, Maritime Bank đã tuyển mới 1.674 nhân sự, tăng tới 43% so với cùng kỳ năm 2016. Năm 2017, Maritime Bank cũng đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép mở mới thêm 13 chi nhánh trên toàn quốc, nâng cấp 51 quỹ tiết kiệm lên thành phòng giao dịch, tăng độ phủ sóng của Ngân hàng này.

Nhưng như vậy cũng chưa đủ. Sáng tạo trên nền tảng công nghệ để đưa ra các sản phẩm tài chính phục vụ trải nghiệm và thỏa mãn nhu cầu khách hàng mới là thành quả thể hiện bước hoàn tất giá trị cộng hưởng các yếu tố đầu tư kể trên. Chịu khó sáng tạo, làm mới mình vì trải nghiệm của khách hàng, Maritime Bank đã liên tục tiên phong đưa ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ mới như: chương trình Joy và Joy+ với những ưu đãi vượt trội giảm giá đến 50% hàng tháng dành cho các chủ thẻ quốc tế khi chi tiêu; ra mắt thẻ Visa Travel với tính năng hoàn tiền cao nhất cùng những khuyến mãi hấp dẫn dành riêng cho các khách hàng có nhu cầu du lịch trong và ngoài nước…; khởi xướng Cộng đồng JOY-Maritime Bank, nơi kết nối các doanh nghiệp với hơn 1.5 triệu khách hàng cá nhân, đồng thời doanh nghiệp còn được Maritime Bank hỗ trợ truyền thông, quảng bá thương hiệu để thu hút được nhiều khách hàng hơn…

Trong 2017, Maritime Bank đã liên tục nhận được rất nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín quốc tế như: giải thưởng Ngân hàng có sáng kiến và đóng góp nổi bật cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017 do Tổ chức Capital Finance International trao tặng; giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2017 do tạp chí uy tín của Anh International Finance Review trao tặng; giải thưởng sản phẩm Thẻ đồng thương hiệu tốt nhất Việt Nam do Mastercard trao tặng; giải thưởng Best Bank 2017 do Tạp chí Global Finance bình chọn bởi những nỗ lực không ngừng trong việc sáng tạo để thích ứng với thị trường.

“Có định hướng phát triển hợp lý, có sức mạnh tài chính, hoàn thiện điều kiện hạ tầng, công nghệ nhân hàng điện tử hiện đại và không ngừng phát triển nguồn nhân lực, quản trị theo hướng bền vững… Tất cả đã tôn bồi nền tảng, cộng hưởng giúp Maritime Bank thực thi được nhiều chương trình, dịch vụ sản phẩm mang đến cơ hội, lợi ích cho doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Chúng tôi chọn trở thành “bạn” của khách hàng”, ông Huỳnh Bửu Quang, Tổng Giám đốc Maritime Bank chia sẻ.