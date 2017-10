Tạo ra những chiếc máy 30 phút may xong 1 cái áo, công ty Nhật Bản tham vọng làm vỏ ô tô bằng ... vải

Tạo ra 1 cỗ máy có thể dệt những chiếc áo len cao cấp mang thương hiệu Prada chỉ là bước khởi đầu.

Giờ đây, Mitsuhiro Shima – người vừa tiếp quản công ty chuyên sản xuất máy may từ cha mình cách đây 3 tháng – đang đặt mục tiêu có thể sản xuất mọi bộ phận của 1 chiếc xe ô tô. Vị tân Chủ tịch 56 tuổi của Shima Seiki Manufacturing đang đàm phán với các nhà sản xuất ô tô để sử dụng công nghệ của Shima Seiki phát triển những linh kiện ô tô phi kim loại siêu nhẹ. Ông kỳ vọng hợp đồng sẽ được ký trong năm tài khóa sắp tới.

Đó là “cuộc cách mạng” mới nhất mà công ty được thành lập cách đây hơn 50 năm đang hướng tới.Năm 1962, Masahiro Shima – một con người đam mê khoa học và đã chế tạo ra rất nhiều thứ từ khi chưa đầy 20 tuổi – đã sáng lập nên công ty chế tạo máy móc Shima Seiki với sản phẩm ban đầu là những chiếc máy chuyên may găng tay bảo hộ lao động. Đến nay đã trải qua hơn nửa thế kỷ, Shima Seiki là một trong những công ty hàng đầu chuyên cung cấp những loại máy may công nghệ cao cho nhiều thương hiệu nổi tiếng, từ Prada và Giorgio Armani đến Uniqlo.

Trong khi Nhật Bản vốn nổi tiếng với những “gã khổng lồ” điện tử như Sony và Toshiba, bên cạnh đó là vô vàn những công ty nhỏ hơn và cũng ít người biết đến nhưng đều đang dẫn đầu nhiều thị trường ngách. Trong một số trường hợp, những công ty như vậy thường bị giới phân tích và các nhà đầu tư nước ngoài bỏ qua.

Tuy nhiên Shima Seiki lại khác, với BlackRock, bang California và quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy nằm trong danh sách các cổ đông của hãng. Kể từ tháng 2/2016 đến nay, cổ phiếu của công ty đã tăng hơn gấp 3 nhờ ký được hợp đồng liên kết sản xuất máy may công nghệ cao cho Fast Retailing – tập đoàn sản xuất quần áo lớn nhất châu Á.

Cổ phiếu của Shima Seiki đã tăng mạnh. Nguồn: Bloomberg.

Shima Seiki có trụ sở ở Wakayama, thành phố nhỏ bé nằm gần Osaka vốn là một trong những vùng ít dân và có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất cả nước, nổi tiếng với những vườn mận và quýt sum suê cùng với nghề truyền thống là săn cá voi. Ở đây ai ai cũng biết đến Shima Seiki và nhà phát minh đã sáng lập nên công ty này.

Từ năm 16 tuổi, ông Masahiro đã tạo ra 1 chiếc máy may đáp ứng được nhu cầu về găng tay bảo hộ lao động đang bùng nổ ở địa phương. Ngày nay, công ty của ông nổi tiếng nhất với loại máy may cho phép tạo ra những chiếc áo và quần liền mạch không cần đường may (seamless), rút ngắn thời gian may từ vài giờ hoặc vài ngày xuống chỉ còn vài phút.

Mỗi chiếc máy may như vậy có giá khoảng 18 triệu yên (tương đương 160.000 USD), có thể làm ra nhiều sản phẩm liền mảnh đa dạng từ những chiếc váy xếp ly đến áo len cổ trễ hay thậm chí cả những đôi giày chạy. Từ đầu đến cuối chỉ mất 30 phút.

Ông chủ của Fast Retailing và cũng là tỷ phú giàu nhất Nhật Bản – Tadashi Yanai – cho rằng công nghệ này đang lan tỏa trong ngành may mặc. Theo ông, đẩy nhanh tốc độ sản xuất chính là chìa khóa cho sự thành công của Fast Retailing vì công ty có thể sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao theo cách hiệu quả nhất từ trước đến nay.

Hiện công nghiệp dệt may là thị trường được quan tâm nhất của Shima Seiki, nhưng Mitsuhiro Shima cho biết công ty đang có kế hoạch sử dụng công nghệ tiên tiến của mình để tạo ra những linh kiện siêu nhẹ cho các nhà sản xuất ô tô, ví dụ như vỏ xe làm bằng 1 mảnh vải dệt đặc biệt rồi phủ nhựa.

Giới phân tích dự đoán lợi nhuận của Shima Seiki sẽ tăng hơn 50%, lên 11,4 tỷ yên trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2019, so với mức 7,3 tỷ yên của 2 năm trước.