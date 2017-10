Tập đoàn Hoa Sen: Lợi nhuận quý 4 chỉ bằng nửa năm ngoái, nhà đầu tư ồ ạt bán cổ phiếu khiến vốn hóa liên tục 'bốc hơi'

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính quý IV niên độ tài chính 2016-2017.

HSG cho biết sản lượng tiêu thụ trong trong quý IV đạt gần 426 ngàn tấn; Doanh thu thuần ước đạt 6.937 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt mức 203 tỷ đồng.

Báo cáo của HSG không so sánh với kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước. Nếu so sánh với con số cùng kỳ năm trước, doanh thu của HSG tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh 54,7% so với con số gần 448 tỷ đồng thực hiện trong cùng kỳ năm trước.

Đây là quý thứ 2 liên tiếp mà HSG công bố kết quả kinh doanh sụt giảm so với cùng kỳ năm trước sau giai đoạn ghi nhận lợi nhuận đột biến. Trước đó, báo cáo quý III của HSG cho thấy, biên lãi gộp bị kéo tụt xuống 15,1% so với mức 24,3% cùng kỳ năm trước khiến HSG chỉ ghi nhận mức lãi sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 272 tỷ đồng, giảm 39,3% so với cùng kỳ.

Năm tài chính 2016-2017, HSG ước đạt sản lượng tiêu thụ 1.660.204 tấn, tăng 26% so với cùng kỳ và vượt 5% kế hoạch năm. Doanh số ước đạt 26.148 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ và vượt 14% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 1.330 tỷ đồng, giảm 12% so với niên độ 2015-2016. Với kết quả này HSG mới hoàn thành được 81% kế hoạch lợi nhuận cả năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG đang liên tục giảm giá kể từ cuối tháng 7 đến nay. Vốn hóa cổ phiếu HSG trên thị trường đã bốc hơi gần 3.000 tỷ đồng kể từ cuối tháng 7 đến mức giá xấp xỉ 24.000 đồng/cổ phiếu hiện tại.

Mới đây, các quỹ đầu tư thuộc nhóm Dragon Capital đang dịch chuyển đầu tư từ HSG sang đối thủ Thép Nam Kim (NKG). Nhóm này mới đây đã không giảm số lượng sở hữu xuống còn 17,38 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,96% và không còn là cổ đông lớn.